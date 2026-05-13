HLB제약, 1200억 주주배정 유증 결정

AI 핵심 요약beta
- HLB제약이 13일 주주배정 유상증자 1200억원을 결정했다.
- 신공장 550억, R&D 250억 등으로 자금을 배분한다.
- 생산능력 3억정에서 7억정으로 확대하고 R&D 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB제약이 1200억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다.
13일 HLB제약은 이날 이사회를 열고 주주배정 방식의 유상증자 안건을 의결했다고 밝혔다. 이번 증자로 보통주 1076만2332주가 발행되며 예정 발행가는 1만1150원이다. 신주 배정 기준일은 2026년 7월 1일, 납입일은 2026년 8월 19일이다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이다.
조달 자금 1200억원은 ▲향남 신공장 신축 550억원 ▲연구개발(R&D) 250억원 ▲운영자금 250억원 ▲차입금 상환 150억원으로 배분된다.
신공장 투자분 550억원은 향남 소재 신규 공장 신축과 설비 도입에 투입된다. HLB제약은 신공장 준공을 통해 연간 생산능력을 현재 3억 정에서 7억 정 수준으로 확대할 계획이다. 자사 제품 전환 비중도 높여 생산 효율성과 원가 경쟁력을 강화할 방침이다.
R&D 투자분 250억원은 개량신약 개발 및 퍼스트 제네릭 출시 가속화에 활용된다. 아울러 회사의 독자 플랫폼 기술인 장기지속형 주사제 'SMEB' 고도화와 신규 파이프라인 발굴에도 투입된다.
운영자금 250억원은 원부자재 구입 및 외주 가공비 지급 등 제품 생산과 사업 운영에 순차적으로 집행된다. 차입금 상환분 150억원은 부채 비율 축소와 이자 비용 절감에 쓰인다.
박재형 HLB제약 대표이사는 "생산 역량 확대와 함께 개량신약 및 SMEB 플랫폼 등 핵심 파이프라인에 대한 R&D 투자를 강화하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com