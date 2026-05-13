김태년 의원, 국회의장 후보 낙선 승복…"한국 미래 위해 묵묵히 정진할 것"

AI 핵심 요약beta
- 김태년 더불어민주당 의원이 13일 국회의장 경선 패배를 인정하고 지지자들에게 감사를 표했다.
- 김 의원은 페이스북을 통해 "많은 분들의 기대에 온전히 보답하지 못했다"며 모든 책임은 자신의 부족함 때문이라고 밝혔다.
- 앞으로 국민을 바라보며 국회의 책임과 대한민국의 미래를 위해 정진하겠다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김태년 더불어민주당 의원이 13일 국회의장 경선 결과와 관련해 "많은 분들의 기대에 온전히 보답하지 못했다"며 패배를 인정하고 지지자들에게 감사의 뜻을 전했다.
김 의원은 이날 페이스북을 통해 "저에게 보내주신 따뜻한 지지와 성원에 깊이 감사드린다"며 "모든 것은 오직 저의 부족함 때문"이라고 밝혔다.
김 의원은 "이번 과정을 지나오며 국회가 어디로 가야 하는지, 국회의장이 어떤 책임을 져야 하는지에 대해 선배·동료 의원들과 당원, 국민 여러분과 깊이 마음을 나눌 수 있었다"며 "그 자체로 매우 뜻깊은 시간이었다"고 평가했다.
김 의원은 이번 경선에 대해 "누군가를 이기기 위한 경쟁으로 생각하지 않았다"며 "국민주권시대의 국회가 더 유능해져야 한다는 문제의식과 대전환의 시기 국회가 더 책임 있게 일해야 한다는 소명을 안고 도전했다"고 설명했다.
그러면서 "국회의 권위는 국민으로부터 나오고 정치의 책임은 결국 국민의 삶을 바꾸는 데 있다"며 "앞으로도 국민을 바라보며 국회의 더 큰 책임과 대한민국의 더 나은 미래를 위해 묵묵히 정진하겠다"고 강조했다.
chogiza@newspim.com