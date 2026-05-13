[종합] 미국 4월 도매물가 3년 만에 최대 폭등…"인플레 재점화" 연준 긴장

AI 핵심 요약beta
- 미 노동부가 13일 4월 생산자물가를 전월比 1.4% 상승했다고 발표했다.
- 이는 시장 예상 0.5%를 웃돌며 2022년 3월 이후 최대 상승폭이다.
- 중동 전쟁 여파로 유가 급등하며 연준 금리 인하 기대가 멀어졌다.
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근원 PPI도 예상 웃돌아…에너지·공급망 충격에 물가 압력 확산
이란 전쟁 여파에 국제유가 급등…연준 금리 인하 기대 더 멀어져
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 생산자물가가 4월 예상보다 큰 폭으로 상승하며 2022년 이후 가장 강한 상승세를 기록했다. 중동 전쟁 여파로 국제유가와 공급망 비용이 급등하면서 인플레이션 압력이 생산 단계 전반으로 확산되고 있다는 분석이 나온다.
미 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 13일(현지시간) 최종수요 기준 생산자물가지수(PPI)가 계절조정 기준 전월 대비 1.4% 상승했다고 밝혔다. 이는 3월 수정치인 0.7% 상승보다 높은 수준이며, 2022년 3월 이후 가장 큰 월간 상승폭이다.
시장 예상치도 크게 웃돌았다. 로이터와 다우존스가 집계한 이코노미스트 전망치는 각각 0.5% 상승이었다.
전년 동기 대비 생산자물가 상승률은 6.0%를 기록했다. 이는 2022년 12월 이후 최고 수준이다. 3월 상승률은 4.0%였다.
◆ 근원 PPI도 예상 웃돌아…에너지·공급망 충격에 물가 압력 확산
식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 1.0% 상승했다. 역시 시장 예상치 0.4%를 대폭 웃돌았다.
식품·에너지·무역서비스를 제외한 PPI도 0.6% 상승하며 물가 압력이 광범위하게 확산되고 있음을 보여줬다.
시장에서는 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁 여파가 생산자물가를 다시 자극하고 있다고 보고 있다.
호르무즈 해협 물류 차질로 국제유가와 원자재 가격이 급등하면서 비료와 알루미늄, 소비재 등 다양한 품목에서 공급 부족 우려가 커지고 있다는 분석이다.
특히 올해 들어 생산자물가는 에너지 가격 상승 영향을 크게 받고 있다. 중동 지역 긴장 고조로 국제유가가 다시 배럴당 100달러를 웃돌면서 기업들의 비용 부담도 빠르게 확대되고 있다.
다만 시장에서는 지난해 낮았던 물가 수치가 계산에서 제외된 기저효과도 연간 상승률 급등에 일부 영향을 미쳤다고 보고 있다.
◆ 이란 전쟁 여파에 국제유가 급등…연준 금리 인하 기대 더 멀어져
이번 지표는 하루 전 발표된 소비자물가지수(CPI) 상승세와 맞물리며 인플레이션 재가속 우려를 더욱 키우고 있다.
앞서 미 노동부는 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동기 대비 3.8% 상승했다고 발표했다. 이는 약 3년 만에 가장 높은 수준이다.
미 연방준비제도(Fed·연준)는 개인소비지출(PCE) 물가지수를 기준으로 물가 목표치를 2%로 관리하고 있다.
시장에서는 4월 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 역시 전월 대비 최대 0.4%, 전년 동기 대비 최대 3.4% 상승할 가능성을 반영하고 있다. 3월 상승률은 각각 0.3%, 3.2%였다.
연준은 지난달 기준금리를 연 3.50~3.75% 범위에서 동결했다.
최근 들어 시장에서는 연준의 조기 금리 인하 가능성이 빠르게 약화되고 있다. 생산자물가와 소비자물가가 동시에 예상보다 강한 흐름을 나타내면서 연준이 당분간 고금리 기조를 유지할 가능성이 커졌다는 분석이 나온다.
koinwon@newspim.com