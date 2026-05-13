트럼프 베이징 도착, 상무위원 아닌 한정 부주석이 공항영접

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 13일 베이징에 도착해 2박 3일 방중 일정을 시작했다.
- 한정 중국 국가 부주석이 수도 국제공항에서 영접에 나섰다.
- 14일 시진핑 주석과 미중 정상회담을 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 13일 베이징에 도착하면서 2박 3일간의 방중 일정을 시작했다.
중국 관영 CCTV는 트럼프 대통령의 전용기가 현지 시간 저녁 7시 49분 베이징 수도 국제공항에 도착했다고 보도했다.
수도 국제공항에는 한정(韓正) 중국 국가 부주석이 영접에 나섰다. 중국 공산당 정치국 상무위원 중 한 명이 공항 영접에 나설 것으로 예상됐지만, 상무위원은 아닌 한정 국가 부주석이 트럼프 대통령을 맞았다.
중국의 국가 부주석은 헌법상 직책으로 국가 주석을 대신해 국가를 대표하는 역할을 한다. 한정 부주석이 중국 공산당 권력 서열상 7위 안에 들지 못하지만, 헌법상 시진핑(習近平) 국가 주석을 대신해 중국을 국빈방문한 트럼프 대통령을 맞는다는 의미가 있다. 이는 상당한 수준의 의전에 해당한다.
도널드 트럼프 대통령은 13일 저녁 베이징에 도착해 15일까지 방중 일정을 진행하게 된다. 현재 베이징 국제공항까지의 공항 고속도로에는 중국 국기와 미국 국기가 함께 걸려 있는 등 트럼프 대통령 방중을 환영하는 분위기가 조성돼 있다.
트럼프 대통령은 13일 도착한 후 14일 시진핑 중국 국가 주석과 미·중 정상회담을 진행할 예정이다.
ys1744@newspim.com