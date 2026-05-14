[AI MY 증시전망] "팔천피 재도전" 코스피 상승 출발 전망…AI 반도체 랠리 지속

AI 핵심 요약beta
- 14일 코스피·코스닥은 상승 출발 전망했다.
- 뉴욕 기술주 강세와 미중회담 기대가 힘이 됐다.
- 반도체·자동차 차익실현은 변동성 요인이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
PPI 쇼크·금리 부담은 변수…반도체·자동차 차익실현 가능성
"AI 쏠림 장세 지속…변동성 확대는 경계해야"
* 이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.
질문 : 오늘 코스피·코스닥 전망은?
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 14일 국내 증시는 미국 물가지표 충격에도 불구하고 뉴욕 증시 기술주 강세와 미·중 정상회담 기대감에 힘입어 상승 출발할 것으로 전망된다. 다만 최근 급등세를 이어온 반도체·자동차 업종을 중심으로 장중 차익실현 압력이 확대될 가능성도 제기된다.
뉴스핌 인공지능(AI) 분석에 따르면 전날 코스피는 장 초반 급락세를 딛고 2.63% 반등하며 7844.01에 마감했다. 개인과 기관이 각각 1조7495억원, 1조8767억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었고, 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체주와 현대차 등 자동차주가 강세를 주도했다. 반면 코스닥은 외국인 매도세 영향으로 0.20% 하락 마감했다.
간밤 뉴욕증시는 혼조세 속에서도 기술주 중심 강세 흐름을 이어갔다. 다우존스30산업평균지수는 0.14% 하락했지만 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수는 각각 0.58%, 1.20% 상승하며 사상 최고치를 경신했다. 특히 엔비디아와 마이크론, 테슬라 등 AI 관련 종목이 강세를 보였고 필라델피아 반도체지수도 2% 넘게 상승했다.
AI는 미국의 4월 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 크게 웃돌았음에도 AI 투자 확대 기대가 인플레이션 부담을 압도한 것으로 진단했다. 미국 4월 헤드라인 PPI는 전년 동기 대비 6.0% 상승해 시장 예상치를 상회했고, 연방준비제도(Fed) 인사들 사이에서는 금리 인상 가능성까지 거론됐다. 다만 투자자들은 이를 일시적 충격으로 해석하며 AI·반도체 중심 위험선호를 유지하는 분위기라는 설명이다.
미·중 정상회담 역시 국내 증시 투자심리를 지지할 핵심 변수로 꼽았다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일 중국 베이징에 도착해 14일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 진행한다. 회담에서는 무역 갈등 완화와 반도체·희토류 공급망 문제가 주요 의제로 다뤄질 것으로 예상된다. 엔비디아 젠슨 황 CEO와 일론 머스크 테슬라 CEO가 방중 일정에 동행한 점도 시장 기대를 키우고 있다.
증권가에서는 AI 중심의 주도주 장세가 당분간 이어질 가능성에 무게를 두고 있다. KB증권은 이날 리포트에서 2026년 코스피 목표치를 기존 7500에서 1만500으로 상향 조정했다. 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 AI 반도체 슈퍼사이클이 기업 이익 급증으로 이어질 것이란 전망에서다.
다만 업종 쏠림 현상이 심화되고 있다는 점은 부담 요인이다. 키움증권에 따르면 5월 이후 코스피는 18.9% 상승했지만 반도체와 자동차를 제외한 대부분 업종은 상대적으로 부진했다. 실제 최근 시장 거래대금도 삼성전자와 SK하이닉스 등 초대형 반도체주에 집중되며 변동성이 커지는 모습이다.
AI는 이날 국내 증시가 반도체와 자동차 업종 중심으로 상승 출발할 가능성이 높다고 전망했다. 다만 미국 국채금리 상승과 차익실현 압력이 상존하는 만큼 장중 변동성 확대 가능성에는 유의해야 한다고 분석했다. 특히 미·중 정상회담 결과와 미국 금리 흐름이 단기 증시 방향성을 좌우할 핵심 변수로 꼽혔다.
rkgml925@newspim.com