김기현, 李대통령 울산 방문에 "특별한 목적 없이 노골적인 선거 개입"

"행정각료 대동 방문…청와대 북한식 찬양 일삼아"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김기현 국민의힘 의원은 이재명 대통령의 울산 방문에 대해 "지방선거를 채 한 달도 남기지 않은 시점에 국회의원 재보궐선거도 있는 울산을 행정각료와 함께 특별한 목적도 없이 방문한 것은 노골적인 선거개입"이라고 비판했다.

김 의원은 14일 오전 자신의 페이스북을 통해 "어제 이재명 대통령이 마치 조선 시대 왕이 행차하듯 비서실장과 장관을 대거 대동하고 울산을 방문했다"며 이같이 밝혔다.

김기현 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

이 대통령은 전날 울산에서 주재한 'K조선 미래비전 간담회'를 마친 뒤 예고 없이 전통시장인 동구 남목마성시장을 찾아 시민들과 소통했다.

이에 대해 김 의원은 "오얏나무 아래에서 갓끈도 고쳐매지 말라고 했건만, 지방선거를 채 한 달도 남기지 않은 시점에, 더군다나 국회의원 재보궐 선거도 있는 울산을 행정각료와 함께 특별한 목적도 없이 방문한 것은 노골적인 선거개입"이라고 지적했다.

이어 "하기야 대통령이 입법부 수장인 국회의장을 뽑는 선거에도 개입해 '감 놔라, 배 놔라'하는 판국에, 정치 도의를 지킬 것을 기대하는 것조차 사치스런 기대일 것"이라고 꼬집었다.

김 의원은 "대통령이 다녀가자마자 민주당 소속 국회의원부터 후보들까지 일제히 홍보문자를 보내고 있는 걸 보니, 나름 소기의 성과를 거뒀다고 신난 것 같아 보인다"고 했다.

그러면서 "대한민국 산업수도 울산의 110만 시민의 높은 자존심을 한낱 대통령의 홍보와 선거용 불쏘시개 정도로 소비하려는 얄팍한 정치공작은, 불법을 일삼으며 온갖 짓을 다하는 이재명 정권에 대해 분노한 민심의 도도한 흐름 앞에서는 당랑거철일 뿐"이라고 비판했다.

김 의원은 청와대가 파악했다는 울산 민심에 대해서도 의문을 제기했다. 그는 "청와대 대변인이 '예고 없이' 다녀가면서 파악했다는 울산의 민심은, 시민들이 실제 절박하게 호소하고 있는 것과는 전혀 다르다"며 "청와대는 보고 싶은 것만 보고, 듣고 싶은 것만 듣고 간 모양"이라고 지적했다.

그는 청와대가 전한 "나라 경제 살려줘서 고맙다", "(대통령과) 함께 사진을 찍어 소원을 이뤘다"는 반응에 대해 "독재정권의 북한 김정은을 미화하는 것을 연상시킨다"고 비판했다.

김 의원은 "코스피 8000은 남의 일이고 정작 내 살림을 갈수록 팍팍해지고 있다는 소상공인·자영업자·중소기업의 한숨을, 일자리 찾기가 하늘의 별 따기처럼 어렵다는 청년의 한탄을, 집 한 채 갖고 있는 것이 죄인처럼 느껴진다는 은퇴한 어르신의 걱정을 정녕 못 들은 것이냐"고 반문했다.

그는 "지금 울산은 경기침체와 고물가, 점점 벌어지는 수도권과의 격차로 상처받은 시민의 분노가 극에 달해있다"며 "그런데도 청와대는 대통령에 대한 '북한식 찬양'만 해대고 있으니, 망상도 이런 망상이 없다"고 목소리를 높였다.

또 "우리 국적의 배가 피격을 당해도 대통령은 침묵하고, 정책 당국자는 기업의 이익을 마구잡이로 빼앗아 배급제처럼 배분한다고 하고, 고유가·고물가에 서민의 삶은 죽어나가고 있다"고 지적했다.

김 의원은 "울산시민을 기만한 대통령의 선거개입용 '임금 행차'를 현명한 우리 울산 시민은 똑똑히 기억하고 냉철한 심판을 할 것"이라고 강조했다.

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