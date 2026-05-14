[종합] 시진핑 "미·중, 적수 아닌 파트너 돼야"...트럼프 "환상적 관계"

AI 핵심 요약beta
- 시진핑과 트럼프가 14일 베이징 회담에 앞서 협력 의지를 강조했다
- 시진핑은 투키디데스의 함정을 언급하며 중·미는 적이 아닌 파트너로 공존해야 한다고 말했다
- 트럼프는 시진핑을 위대한 지도자로 평가하며 양국 관계와 무역 현안 논의에 기대를 표했다
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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 베이징 인민대회당에서 정상회담에 앞서 모두발언을 통해 협력 의지를 강조했다.
로이터통신과 CNN 등 외신 보도에 따르면 이 자리에서 시 주석은 격동하는 국제 정세를 언급하며 "세계는 새로운 갈림길에 도달했다"고 말했다.
이어 "이제 문제는 중국과 미국이 이른바 '투키디데스의 함정'을 초월하고, 강대국 관계의 새로운 패러다임을 개척할 수 있느냐"라고 강조했다.
투키디데스의 함정은 신흥 강대국이 부상하며 기존 패권국을 위협할 때 양국 간 충돌과 전쟁 가능성이 커지는 현상을 뜻한다.
시 주석은 또 "우리는 적이 아니라 파트너가 돼야 하며, 서로의 성공을 돕고 함께 번영해야 한다"며 "새 시대 강대국들이 올바르게 공존하는 길을 만들어가야 한다"고 밝혔다.
그는 "중·미 관계의 안정은 세계에 좋은 일"이라며 "중국과 미국의 성공은 서로에게 기회가 된다"고 말했다. 그러면서 "나는 늘 중·미 간 공동 이익이 차이점보다 더 크다고 믿어왔다"고 덧붙였다.
특히 시 주석은 트럼프 대통령에게 "2026년이 중·미 관계에서 과거를 계승하고 미래를 여는 역사적이고 획기적인 해가 되길 바란다"며 "대통령과 주요 현안에 대해 의견을 교환하기를 기대한다"고 말했다. 이어 "베이징에서 만나게 돼 기쁘다"고 환영했다.
이에 트럼프 대통령은 양국 관계가 "그 어느 때보다 더 좋아질 것"이라고 자신하며 "시 주석과 환상적인 관계를 맺고 있다"고 말했다.
트럼프 대통령은 시 주석을 "위대한 지도자"라고 치켜세우며 중국에 대해 "큰 존경심"을 갖고 있다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 또 미국 대표단이 상호주의적 무역 문제를 논의하기를 기대한다며, 이번 방중이 "영광"이라고 덧붙였다.
kwonjiun@newspim.com