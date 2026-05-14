소진공, 'SNS 기자단' 45명 출범…연내 콘텐츠 500건 생산 목표

AI 핵심 요약beta
- 소상공인시장진흥공단이 13일 대전에서 대국민 SNS 기자단 발대식을 열었다
- 소상공인과 국민 45명으로 구성된 기자단은 11월까지 현장 취재 콘텐츠를 제작한다
- 소진공은 약 500건 콘텐츠 생산과 정책 홍보 강화, 우수 활동자 포상을 목표로 했다
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11월까지 현장 취재·콘텐츠 제작
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단이 정책을 국민 시각에서 전달하는 현장형 콘텐츠 제작 활동을 본격화했다. 소상공인과 일반 국민이 참여하는 'SNS 기자단'을 활용하는 방식이다.
소진공은 지난 13일 대전 로컬 창업타운에서 '2026년 대국민 SNS 기자단 발대식'을 열고 기자단 운영을 시작했다고 14일 밝혔다.
이번 기자단은 소상공인과 일반 국민이 직접 소진공 사업을 취재하고, 온라인 콘텐츠를 제작·확산하는 방식으로 운영한다. 정책을 국민 눈높이에 맞춰 전달하고 기관 브랜드 인지도를 높이기 위한 취지다.
발대식에는 기자단 45명이 참석했다. 행사에서는 위촉장 수여와 기관·사업 소개, 활동 안내, 질의응답 등이 진행됐다.
기자단은 오는 11월까지 약 7개월간 활동한다. 온·오프라인을 병행해 소상공인 지원 현장과 정책 사업을 직접 취재하고, 블로그와 유튜브 등 SNS 채널을 통해 콘텐츠를 제작한다.
취재 분야는 창업 지원 사업과 소상공인 교육, 온라인 판로 지원 사업 등이다. 사업별 우수 사례와 현장 체험 중심 콘텐츠를 중심으로 다룰 예정이다.
소진공은 올해 기자단을 통해 약 500건의 콘텐츠 제작을 목표로 하고 있다. 블로그 기자단은 월 2회 이상, 유튜브 기자단은 월 1회 이상 콘텐츠를 제작한다. 참여자에게는 활동비와 웰컴 키트를 제공하며, 우수 활동자에게는 포상을 실시한다.
인태연 소진공 이사장은 "대국민 SNS 기자단이 국민의 시각에서 소상공인 정책과 현장의 이야기를 전달하는 소통 창구가 되어 주길 바란다"며 "앞으로도 국민이 공감하고 체감할 수 있는 콘텐츠를 통해 소상공인 지원 정책을 더욱 효과적으로 알릴 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com