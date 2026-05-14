중노위 "삼성전자 노사에 사후조정 재개 공식 요청"

AI 핵심 요약beta
- 중앙노동위원회가 14일 삼성전자 노사에 사후조정 재개를 요청했다.
- 중노위는 오는 16일 2차 사후조정회의를 제시했다.
- 삼성전자 노사는 지난 13일 조정 결렬을 선언했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 중앙노동위원회는 14일 삼성전자 노사에 사후조정회의 재개를 요청했다고 밝혔다.
중노위가 제시한 날은 오는 16일이다. 사후조정은 노사 양측의 요청, 노사 한쪽의 요청 및 상대의 동의, 노동위원회 위원장의 권유 및 이에 따른 당사자의 동의 등에 따라 개시된다.
중노위는 "노사 간 입장 차이를 자율적으로 해결하기 위해 다시 한번 노사 간의 진정성 있는 대화와 실질적인 교섭의 자리로 2차 사후조정회의 요청을 권고했다"고 했다.
앞서 삼성전자 노사는 지난 11일부터 정부세종청사 중노위에 모여 2026년 임금협약 체결을 위한 사후조정회의를 진행했으나, 합의점을 찾지 못한 채 지난 13일 오전 2시 50분경 조정 결렬을 선언했다.
이후 김영훈 고용노동부 장관과 김민석 국무총리 등 정부는 사안이 극단으로 치닫지 않도록 대화의 자리를 더 만들어보겠다는 의지를 보였다.
김 장관은 지난 13일 "파업을 하고 말고는 노조의 선택이지만 파업에 이르지 않도록 최선을 다해 또 한 번 대화를 촉구하고 주선하겠다. 파업 초읽기에 들어갔다고 하는데, 분초를 쪼개서라도 양쪽을 조율하자는 게 정부의 입장"이라고 강조한 바 있다.
sheep@newspim.com