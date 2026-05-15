하나금융·두나무 1조 동맹의 속내···스테이블코인·해외송금 선점 포석

하나은행 통해 두나무 지분 6.55% 인수, 4대 주주

블록체인 '기와체인' 및 원화 스테이블코인 협력 강화

수수료 없는 송금 시장 선점 목표, 신사업 확대

네이버·두나무 합병 이후 AI·유통·결제 등도 기대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹이 두나무에 1조원을 투자하기로 하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 금융그룹이 가상자산사업자 지분을 대규모로 취득한 이례적인 거래인 만큼 단순한 재무적 투자로 보기 어렵다는 분석이다.

핵심은 앞으로 열릴 디지털자산 금융시장 선점이다. 원화 스테이블코인, 블록체인 기반 해외송금, 토큰증권(STO), 네이버파이낸셜과 두나무 합병 이후 플랫폼 연계까지 감안한 전략적 투자라는 평가가 나온다.

하나금융그룹(회장 함영주)은 15일 하나은행을 통해 1조원 규모의 두나무 지분을 취득한다고 밝혔다. 이날 하나은행 이사회가 인수를 결의한 두나무 지분은 카카오인베스트가 보유한 10.6% 중 6.55%(228만4000주)로 인수대금은 약 1조33억원이다.

하나금융은 이번 투자 목적으로 "두나무가 보유한 기술력을 바탕으로 디지털자산을 연계한 미래혁신모델을 구축"하겠다고 설명했다. 특히 두나무의 '기와체인'을 직접적으로 언급하며 기대감을 나타내기도 했다.

두나무 블록체인 플랫폼 '기와'. [사진=두나무]

◆블록체인 '기와'에 기대감, '수수료 없는 송금 시대' 대비

기와체인은 두나무가 지난해 자체 행사인 'UDC 2025'에서 처음 공개한 블록체인 플랫폼이다. 이더리움 기반의 레이어2 블록체인으로 누구나 사용할 수 있는 웹3 오픈 플랫폼을 표방하고 있다. 현재 테스트넷 단계로 전세계 개발자에게 오픈 소스를 제공중이다.

기술적으로는 복잡한 구조지만, 핵심은 기와체인을 기반으로 실시간 해외송금 서비스를 구축할 수 있다는 점이다. 블록체인을 활용할 경우 현재 금융권에서 이용중인 국제금융통신망(SWIFT) 방식보다 수수료가 매우 낮고 송금도 실시간으로 가능하다.

이같은 기와체인이 스테이블 코인과 결합되면 기존 금융권이 독점하고 있었던 해외송금은 물론, 경우에 따라 국내송금 시장까지 가상자산 사업자에게 넘어갈 수 있는 관측이다. 굳이 비싼 수수료를 내고, 시간도 오래 걸리는 은행 서비스를 이용할 이유가 사라지기 때문이다.

하나금융이 두나무에 대한 1조원의 지분 투자를 결정하면서 기와체인을 언급한 것 역시 수수료 없는 송금 시대에 대비한 전략적인 투자라는 점을 강조한 것으로 업권은 보고 있다. 두나무와의 협력으로 기와체인 기반 송금 서비스를 구축해 새로운 사업모델을 선점하려는 움직이라는 분석이다.

이미 하나은행은 올해 2월에 국내외 지점 간 송금 전문을 기존 SWIFT 방식 대신 기와체인 블록체인 메시지로 처리하는 기술검증(PoC)을 마쳤다고 발표한바 있다. 향후 공격적인 사업 확장이 예상되는 이유다.

◆스테이블코인 선점 및 네이버·두나무 합병 효과도 기대

하나금융은 이번 투자로 원화 기반 스테이블코인과 토큰증권(STO) 사업에서도 속도를 낼 전망이다.

특히 스테이블코인의 경우 통화당국 방침에 따라 핀테크 기업이 아닌 은행 중심의 생태계 구축 가능성이 높아지는 상황에서 금융그룹과 가상자산거래소의 연합이라는 점에 주목하고 있다.

서울 을지로 하나금융그룹 명동사옥 [사진=하나금융그룹]

시중은행 관계자는 "하나은행이 단순히 두나무 협력 기업이 아니라 지분을 보유한 '동맹'이 됐다는 게 핵심"이라며 "향후 스테이블코인 시장에서 원화 예치 및 유통망, 결제플랫폼에 이어 경우에 따라 코인 발행까지 아우르는 인프라를 보유할 수 있다"고 언급했다.

지지부진한 디지털자산 법제화와 핀테크 기업 등이 여전히 은행 중심의 스테이블코인 시장 구축에 반대하고 있다는 점 등은 변수로 꼽힌다. 다만 하나은행이 국내 1위 가상자산 사업자인 두나무의 주요 주주가 됐다는 점에서 스테이블코인 시장 구성 방식과 무관하게 다양한 사업 추진은 가능할 것으로 보인다.

진행중인 두나무와 네이버파이낸셜 합병도 향후 하나금융에게 새로운 기회가 될 전망이다. 이번 투자로 송치형 회장(25.5%), 김형년 부회장(13.1%), 우리기술투자(7.2%)에 이어 두나무 4대 주주가 된 하나은행은 합병 이후에도 약 5% 내외의 지분을 확보, 두나무 경영진과 네이버에 이어 6~7대 주주가 될 것으로 보인다.

두나무 관계자는 "카카오인베스트먼트와 하나은행 간의 지분 거래계약이므로 당사 입장은 별로도 없다"며서도 "두나무와 하나은행은 MOU를 통해 전통 금융과 디지털 자산을 연계한 협력을 강화하고 고객 중심의 혁신 서비스를 함께 발굴하고 글로벌 경쟁력을 확보해 나갈 것"이라고 밝혔다.

네이버와 두나무가 합병 이후 AI 및 검색 , 간편결제, 블록체인, 가상자산 등에 다양한 사업을 추진할 계획이라는 점에서 향후 하나금융 전략적인 신사업 확대가 예상된다.

하나금융 관계자는 "단순히 자본 투자를 넘어 블록체인 기반의 외환 송금 서비스 고도화와 원화 스테이블코인 생태계 조성 등 차세대 금융 솔루션을 선제적으로 확보하게 됐다"며 "4대 주주로서 긴밀한 협력 관계를 구축한 만큼, 더욱 안전하고 차별화된 종합 자산 관리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

두나무 관계자는 "하나은행과 MOU를 통해 전통 금융과 디지털 자산을 연계한 협력을 강화해 나갈 예정"이라며 "고객 중심의 혁신 서비스를 함께 발굴하고 글로벌 경쟁력을 확보하겠다"고 전했다.

peterbreak22@newspim.com