MDS테크, AI 기반 라운드트립 엔지니어링으로 SDV 혁신 주도

AI 핵심 요약beta
- MDS인텔리전스가 15일 RapidAUTO로 SDV 디지털 엔지니어링 체계를 구축한다고 밝혔다.
- RapidAUTO는 설계 데이터를 디지털 자산화해 코드 생성과 추적성 분석을 지원했다.
- 또 A샘플부터 C샘플까지 라운드트립 엔지니어링과 AI 복원을 구현했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크의 핵심 계열사 MDS인텔리전스가 자동차 소프트웨어(SW) 개발 플랫폼 'RapidAUTO(래피드오토)'를 통해 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시대의 디지털 엔지니어링 체계를 구축한다고 15일 밝혔다.
회사에 따르면 RapidAUTO는 설계 데이터 자체를 고도로 구조화된 '디지털 자산(Digital Asset)'으로 처리한다. 이를 통해 설계 기반 자동 코드 생성, 요구사항-설계-코드 간 양방향 추적성 분석, 설계 정합성 자동 보정 등이 가능하다. 단순한 기록용 문서가 아니라 시스템이 스스로 분석하고 관리할 수 있는 '살아있는 데이터'를 구축하는 것이 핵심이다.
특히 RapidAUTO는 개발 초기 설계가 중심이 되는 단계(A-Sample)부터 실제 하드웨어 기반의 수정이 빈번한 양산 직전 단계(C-Sample)까지, 포워드와 리버스 엔지니어링을 반복하는 '라운드트립 엔지니어링'을 완성했다. 할루시네이션(환각 현상)을 최소화한 AI(인공지능) 엔진을 라운드트립 과정에 적용해, 현장에서 수정된 코드로부터 정확한 설계 모델을 복원하고 이를 다시 다음 개발 단계에 즉시 반영한다.
이는 최근 등장한 AI 기반 리버스 엔지니어링 도구들이 코드에서 단순한 설명 문서나 다이어그램을 생성하는 수준에 그치는 것과 차별화되는 지점이다. 일반 도구들은 설계가 없어 다시 코드로 구현하는 포워드 엔지니어링이 불가능하며, 개발 전 주기를 아우르는 동기화가 끊어지게 된다.
자동차 개발 공정 전반에 걸쳐 RapidAUTO를 도입한 국내 주요 완성차 업체 및 1차 협력사들은 특히 '지속 가능한 동기화'에 높은 평가를 내리고 있다. 한 1차 협력사 개발 총괄은 "일반 AI 도구는 코드를 설명해 주는 것에 그치지만, RapidAUTO는 코드를 분석해 다시 설계 모델에 반영하고 이를 기반으로 다시 개발을 이어갈 수 있게 해준다"며 "현실적으로 설계와 코드가 따로 노는 고질적인 문제를 해결할 수 있는 유일한 솔루션"이라고 평가했다.
MDS인텔리전스 IM사업실 서윤준 상무는 "디지털 쓰레드(Digital Thread)의 핵심은 정보가 끊기지 않고 순환하는 것"이라며 "RapidAUTO는 단순한 자동화 도구를 넘어 SDV 시대의 핵심 기술 자산을 관리하는 필수 인프라로 자리 잡을 것"이라고 강조했다.
nylee54@newspim.com