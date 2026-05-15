비에이치아이, 1분기 매출 2808억원·전년比 107% ↑

AI 핵심 요약beta
- 비에이치아이가 15일 1분기 사상 최대 실적을 냈다.
- 매출 2808억원, 영업이익 353억원을 기록했다.
- LNG·원전 수주 확대와 중동 사업이 실적을 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에너지 인프라 전문기업 비에이치아이(BHI)가 올해 1분기 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했다고 15일 밝혔다.
회사에 따르면 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 107.6% 증가한 2808억원을 달성했다. 영업이익은 183.9% 성장한 353억원으로, 영업이익률은 12.6%를 기록했다.
이번 실적 호조는 세계 각지에서 수주한 액화천연가스(LNG) 및 원자력발전소 핵심 설비 프로젝트의 매출 인식이 확대된 데 따른 것이다. 특히 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 중동 지역 전력 인프라 구축 프로젝트 진행률이 높아지면서 성장에 크게 기여했다. 다만 최근 고환율 여파로 순이익은 51억원을 기록했다.
5월 기준 비에이치아이의 수주잔고는 2.4조원에 달한다. 회사는 이미 확보한 다수 프로젝트의 매출 인식이 올해 단계적으로 확대될 예정이라고 밝혔다.
회사 관계자는 "분기 기준 사상 최대 매출액과 영업이익을 동시에 달성하며 글로벌 에너지 인프라 시장 내 당사의 뛰어난 사업 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "현재 국내외 여러 지역에서 신규 수주 논의를 이어가고 있는 만큼 실적 성장 기조는 해를 넘겨 이어질 것으로 예상된다"고 말했다.
비에이치아이는 배열회수보일러(HRSG), 원전 보조기기(BOP) 등 에너지 인프라 설비를 공급하고 있다. 미국발 LNG 시장 확대에 따른 전 세계 LNG 복합화력발전소 인프라 증설이 이어지고 있으며, 중동 및 동유럽 재건 시장도 성장하고 있다. 회사는 그린수소, 카르노배터리 등 무탄소·친환경 재생에너지 연계 발전 인프라 기술 개발에도 속도를 내고 있다.
nylee54@newspim.com