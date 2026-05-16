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뉴욕증시 하락 마감…유가·국채 금리 폭등에 AI 랠리 제동

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  • 미국 뉴욕증시는 15일 주요 지수가 일제히 하락 마감했다
  • 유가·국채 수익률 급등과 AI 랠리 피로감이 기술·반도체주에 부담을 줬다
  • 엔비디아·소매업체 실적과 전쟁발 인플레이션이 향후 시장 향방의 분수령이 될 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

다음 주 엔비디아 실적 주목

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 15일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 유가와 국채 수익률 급등은 인공지능(AI) 랠리에 제동을 걸었다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 537.29포인트(1.07%) 내린 4만9526.17에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 92.74포인트(1.24%) 밀린 7408.50으로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 410.08포인트(1.54%) 하락한 2만6225.14로 집계됐다.

주간 기준으로 다우지수는 0.17% 내렸으며 나스닥 지수는 0.08% 밀렸다. 반면 S&P500지수는 0.13% 상승했다. S&P500지수는 이번 주까지 9주 연속 오름세를 지속하면서 2023년 12월 이후 최장기 랠리를 지속했다.

시장에서는 최근 AI 호황에 기댄 랠리가 너무 오래 갔다는 우려가 불거졌다. 유가가 폭등하고 국채 수익률도 오르면서 투자자들은 내주 엔비디아 실적 발표를 앞두고 몸을 사리는 모습이었다.

이날 유가는 도널드 트럼프 미국 대통령과 아바스 아라그치 이란 외무장관의 공격적인 발언에 급등하며 주식시장 분위기에 부담을 줬다. 트럼프 대통령은 자신이 이란에 대해 인내심을 잃어가고 있다고 밝혔으며 아라그치 장관은 미국이 진지하게 협상에 임할 준비가 돼 있어야 협상하겠다고 말했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 4.25달러(4.2%) 상승한 105.42달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 7월물도 3.54달러(3.35%) 오른 109.26달러를 기록했다.

국채 수익률은 인플레이션 우려에 1년래 최고치로 올라섰다. 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 14bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 급등한 4.595%를 기록해 1년간 가장 높았다. 30년물은 11.5bp 치솟은 5.128%를 가리켰다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

이날 국채 수익률 오름세에는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에서 큰 성과가 없었다는 평가도 영향을 미쳤다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 일하는 트레이더들[사진=로이터 뉴스핌]

슬레이트스톤 웰스의 케니 폴카리 수석 시장 전략가는 "시장이 과도하게 앞서 나갔다는 인식이 확산됐다"며 "채권 시장과 경제 지표가 보내는 신호에 충분한 주의를 기울이지 않은 채 AI 모멘텀 거래에 빠져 있었다"고 분석했다.

이날은 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 의장으로서 마지막 근무일이었다. 후임 케빈 워시 의장은 이란 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 고착화 시 금리 인상이 필요할 수 있는 부담을 안게 됐다.

폴카리 전략가는 "시장이 워시 의장을 시험할 것"이라며 "그의 진정한 입장을 알아보기 위해 압박할 것"이라고 말했다. CME 페드워치에 따르면 12월 25bp 금리 인상 확률은 일주일 전 13.6%에서 약 40%까지 치솟았다.

이날 필라델피아 반도체 지수는 AI 하이퍼스케일러 수혜주들의 하락으로 4.02% 떨어졌다. 엔비디아는 4.42%, AMD는 5.89%, 인텔은 6.18% 각각 하락했다.

반면 마이크로소프트는 빌 애크먼의 헤지펀드 퍼싱스퀘어의 신규 매수 공개에 3.05% 상승했다. 의료기기 제조사 덱스컴은 행동주의 투자자 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트와의 협력으로 독립 이사 2명을 선임하고 이사회 위원회를 개편한다고 발표하면서 6.59% 올랐다. 포드 자동차는 에너지 저장 사업에 대한 낙관론으로 지난 이틀간 약 21% 급등한 후 7.32% 하락했다.

시장은 다음 주 엔비디아 실적과 월마트를 비롯한 주요 소매업체들의 실적에 주목하고 있다. AI 붐과 인플레이션 압박을 받는 소비 지출이라는 두 가지 핵심 테마를 점검하는 자리가 될 전망이다.

엔비디아는 20일 실적을 발표한다. 시가총액 세계 최대 기업인 엔비디아는 3월 저점 이후 40% 이상 올랐으며 필라델피아 반도체 지수도 약 70% 상승했다. AI 인프라 구축을 위한 빅테크의 막대한 지출이 그 배경이다.

젠슨 인베스트먼트 매니지먼트의 앨런 본드 포트폴리오 매니저는 "엔비디아가 주가 상승과 데이터센터 지출 증가에서의 수혜를 정당화하는 증거를 보여야 한다"며 "실적은 업계 전반의 건강 신호로 해석될 것"이라고 밝혔다.

PNC 파이낸셜 서비스의 융유 마 수석 투자전략가는 "엔비디아가 지난 몇 년간 해온 만큼 시장 주도권을 잘 방어할 수 있는지가 관건"이라고 진단했다.

세계 최대 소매업체 월마트가 목요일 분기 실적을 발표한다. 홈디포와 타겟, TJX 등도 다음 주 실적을 공개한다. 미국 경제의 3분의 2 이상을 차지하는 소비 지출에 전쟁발 인플레이션이 본격적으로 영향을 미치기 시작했는지가 관심사다.

이번 주 발표된 4월 PPI는 2022년 3월 이후 최대 상승을 기록했으며 미국 전국 평균 휘발유 가격은 갤런당 4.50달러를 넘어서 거의 4년 만의 최고 수준이다. 마 전략가는 "어느 시점에서는 이 비용이 소비자에게 영향을 미치고 지출을 둔화시킬 것"이라며 "소매업체 실적에서 더 중요한 것은 소비자가 얼마나 탄력적인지"라고 강조했다.

매디슨 인베스트먼츠의 패트릭 라이언 수석 투자전략가는 "다시 한번 더 적은 종목군이 전체 지수 수익률을 견인하고 있다"며 "그렇게 많은 종목이 뒤처져 있을 때는 건강한 시장이라고 할 수 없다"고 지적했다. LSEG에 따르면 3월 30일 저점 이후 16일 오전 기준 S&P 500 구성 종목 중 약 20%만이 지수보다 우수한 성과를 냈다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 4.98% 상승한 18.12를 기록했다.

mj72284@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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