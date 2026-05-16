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이재용 회장, 세 번 고개 숙였다…"매서운 비바람 제가 맞겠다"

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AI 핵심 요약

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  • 이재용 삼성전자 회장이 16일 긴급 귀국해 노사갈등 사태 해결에 직접 나섰다
  • 이 회장은 공항에서 세 차례 고개 숙여 고객·국민·정부에 사과하고 노조와 한몸이라며 대화 의지를 밝혔다
  • 21일 총파업 예고 속에 사측·정부의 중재에도 노조는 핵심 요구 고수하며 협상 재개까지 난항이 예상된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

총파업 앞두고 귀국…노사갈등 직접 수습 나서
"노조는 한 가족"…조건 없는 대화 재개 거듭 요청

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 총파업 예고로 사상 초유의 위기에 직면한 삼성전자의 노사 갈등 국면에서 이재용 회장이 직접 사태 해결을 위해 나섰다. 해외 출장 중 일정을 조정해 귀국한 이 회장은 세 번 고개를 숙이며 전 세계 고객과 국민에게 사과하는 한편 노조와의 대화 의지를 강력히 피력했다.

이재용 회장은 16일 오후 2시 25분쯤 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 귀국했다. 삼성전자 관계자는 "이 회장이 해외출장중에 일정조정해서 귀국했다"고 귀띔했다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국 후 입장문을 발표하며 고개 숙이고 있다. 2026.05.16 aykim@newspim.com

이 회장은 이 자리에서 취재진을 향해 세 번 고개를 숙이며 노사 갈등에 대해 직접 입장을 밝혔다.

취재진 앞에 선 이 회장은 "회사 내부 문제로 불안과 심려를 끼쳐드린 점 전 세계 고객분들께 진심으로 사과드린다"며 첫 번째로 고개를 숙였다. 이어 "그리고 항상 저희 삼성을 응원해 주시고 사랑해 주시고 또 채찍질 해 주시는 우리 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다"라고 말하며 다시 한 번 고개를 깊이 숙였다.

이 회장은 노조를 향해 "노동조합 여러분 삼성 가족 여러분 우리는 한 몸 한 가족"이라며 "지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때"라고 강조했다. 아울러 "매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠다"며 "우리 한 번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해 보자"고 당부했다.

또한 "끝으로 저희 문제 해결을 위해 애써주고 계시는 정부와 관계자 여러분께 고맙다는 말씀드린다"라며 "고객 여러분들과 국민 여러분들께 다시 한 번 머리 숙여 사과 올린다"라고 말한 뒤 세 번째로 고개를 숙여 사과했다.

다만 이 회장은 이어지는 "21일 파업을 계획하고 있는데 어떻게 대응하고 계신가요?"라는 취재진의 질문에는 답변하지 않은 채 차량에 탑승했다.

현재 삼성전자는 총 4만6028명 규모의 노동조합이 총파업을 예고한 상태로 사측은 최근 조건 없는 대화 재개를 공식 제안하며 협상 복원에 총력을 기울이고 있다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국 후 입장문을 발표하고 있는 모습. 2026.05.16 aykim@newspim.com

재계에서는 세 번이나 고개를 숙인 이 회장의 귀국 이후 삼성전자 노사 협상 국면에 변화가 생길 가능성을 주시하고 있다. 그간 사측은 전영현 디바이스솔루션(DS) 부문장을 포함한 경영진 중심으로 협상에 나섰지만, 총파업이 현실화할 경우 반도체 생산 차질과 고객 신뢰 훼손 등 파장이 커질 수 있는 만큼 결국 이 회장의 결단과 메시지가 중요해질 수 있다는 관측이다.

실제 삼성전자 사장단 18명은 전날 대국민 사과문을 발표하고 노조에 조건 없는 대화 재개를 요청했다. 사장단은 "삼성전자의 노사 문제로 국민들과 주주, 정부에 큰 부담과 심려를 끼쳐드렸다"며 "반도체는 24시간 쉼 없이 공정이 돌아가야 하는 장치 산업인 만큼 결코 파업이 있어서는 안 된다"고 밝혔다.

사과문 발표 직후 전 부회장과 김용관·한진만·박용인 사장 등 DS부문 경영진은 경기 평택의 초기업노동조합 삼성전자지부 사무실을 직접 방문해 최승호 위원장 등 노조 지도부와 면담하며 교섭 지속 의사를 전달했다. 다만, 노조 측은 성과급 투명화 및 상한 폐지 등 핵심 요구안에 대한 조율이 우선이라는 입장을 유지하며 오는 21일 파업 결정을 번복하지 않고 있다.

최근 김영훈 고용노동부 장관도 평택 노조 사무실을 방문해 면담을 진행했지만, 노조 측이 사측 대표교섭위원 교체를 요구하고 나서면서 향후 협상 재개까지는 진통이 이어질 가능성이 제기되고 있다.

aykim@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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