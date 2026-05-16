로이터 "삼성전자, 메모리 607%·파운드리 50∼100% 성과급 제안"

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노조, 차등 성과급에 "일할 동기 있겠냐" 반발

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 삼성전자가 메모리반도체 사업부 직원들에게 연봉의 600%대 성과급을 제안한 반면 비(非)메모리 반도체 부문에는 50~100%의 성과급을 책정했다고 로이터 통신이 임금 협상 회의록을 입수해 16일 보도했다.

보도에 따르면 사측은 지난 3월 디바이스 솔루션(DS) 부문 메모리 사업부 직원들에게 연봉의 607% 수준 성과급을 제안했다.

반면 DS 내 적자 사업부인 파운드리·시스템LSI 부문에는 50∼100%만 책정한 것으로 나타났다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

삼성전자 반도체(DS) 부문은 메모리·시스템LSI·파운드리 세 사업부로 구성된다. 메모리 사업부는 인공지능(AI) 붐에 힘입어 막대한 이익을 거뒀으나 파운드리와 시스템LSI는 대규모 적자를 기록했다.

사측 대표교섭위원 김형로 부사장은 회의록에서 "시스템 반도체 사업부는 수조 원의 손실을 냈고 우리 회사가 아니었다면 파산했거나 문을 닫았을 것"이라며 성과급 지급의 정당성에 의문을 제기했다.

노조 측은 성과급 격차가 너무 커서 직원들이 메모리 부서나 다른 회사로 이직하게 될 것이며 이는 2030년까지 시스템 반도체 시장에서 1위가 되겠다는 비전에 심각한 타격을 줄 것이라고 주장했다.

최승호 노조위원장은 회의록에서 "메모리 사업부가 5억원을 받는데 파운드리 사업부가 8천만원만 받는다면 그 직원들이 계속 일할 동기가 있겠느냐"고 말했다.

로이터는 실제로 대규모 인력 이탈이 진행 중이라고 전했다. 로이터가 취재한 익명의 두 직원은 많은 동료들이 현재 SK하이닉스를 비롯한 여러 회사에 입사 지원을 하고 있다고 알렸다.

노조는 연봉의 50%로 제한된 성과급 상한 폐지와 연간 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 배분할 것을 요구하며 오는 21일부터 18일간 총파업에 돌입할 예정이다.

JP모건은 파업이 현실화할 경우 삼성전자 영업이익이 21조원에서 31조원사이로 감소하고 , 매출 손실은 약 4조5000억원에 달할 수 있다고 추산했다.

wonjc6@newspim.com