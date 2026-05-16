'6·3지방선거' 대구·경북 51개 선거구 70명 무투표 당선

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경북권 광역의원 23명 전원 국민의힘 소속...기초의원은 15명

대구권, 5개지역 10개 선거구 21명...광역의원 1명·기초의원 11명·비례대표 9명

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = '6·3 지방선거' 후보 등록이 14~15일 마감되면서 본격적인 본선 레이스가 시작된 가운데 대구·경북(TK)권에서 무투표 당선자 70명이 나왔다.

16일 선거관리위원회에 따르면 전날 오후 6시를 기해 마감된 '6·3 지방선거' 후보 등록 결과 TK권 51개 선거구에서 70명의 무투표 당선자가 나왔다.

경북 울진군선거관리위원회[사진=울진선관위] 2026.05.16 nulcheon@newspim.com

경북도에서는 41개 선거구에서 무투표 당선자가 나왔다. 이 중 광역의원은 23명이며 모두 국민의힘 소속이다.

다음은 경북도의원 무투표 당선자이다.

▲포항시 북구 4선거구 연규식·북구 5선거구 김희수·남구 6선거구 서재원 ▲울릉군 선거구 정윤태 ▲경주시 1선거구 배진석·2선거구 최덕규·3선거구 최병준·4선거구 이동협·5선거구 박승직 ▲김천시 1선거구 최병근·2선거구 이우청 ▲안동시 1선거구 김대진 ▲영천시 1선거구 이춘우·2선거구 윤승오 ▲문경시 2선거구 김창기 ▲청도군 선거구 이종평 ▲고령군 선거구 노성환 ▲성주군 선거구 도희재 ▲칠곡군 1선거구 정한석·2선거구 박순범 ▲의성군 2선거구 김수문 ▲청송군 선거구 신효광 ▲울진군 선거구 김재준 등이다.

또 경북권 기초의원 무투표 당선자는 15명이다. 이 중 더불어민주당 소속은 2명이며 국민의힘 소속은 모두 13명이다.

▲포항시 북구 마선거구 3명(김상민·민, 김하영·국, 정원석·국) ▲경주시 다선거구 2명(김상희·국, 주동열·국) ▲김천시 마선거구 2명(김세호·국, 김석조·국) ▲안동시 나선거구 2명(정복순·민, 권기윤·국) ▲고령군 다선거구 2명(김광호·국, 이철호·국) ▲칠곡군 나선거구 2명(이진구·국, 이상승·국) ▲봉화군 나선거구 2명(이양재·국, 금동윤·국) 등이다.

기초의원 비례대표는 ▲문경시 신상애·국 ▲청송군 황성경·국 ▲영양군 최민경·국 ▲영덕군 김미옥·국 ▲청도군 변소영·국 ▲고령군 김상남·국 ▲성주군 유정자·국 ▲칠곡군 박은화·국 ▲예천군 전선희·국 ▲울진군 박명숙·국 ▲울릉군 최윤정·국 등 11명이 선거 없이 당선됐다.

대구권에서는 동구와 북구, 달서구, 달성군, 군위군 등 5개 지역 10개 선거구에서 21명이 무투표 당선됐다.

이 중 광역의원은 1명으로 '동구 2선거구' 국민의힘 박소영 후보가 무혈입성했다.

기초의원 무투표 당선자는 모두 11명이다.

▲북구 가선거구 2명(안경완·민, 임수환·국) ▲북구 다선거구 3명(황귀주·민, 서상훈·국, 이성근·국) ▲북구 라선거구 2명(한상열·민, 이현수·국) ▲달서구 가선거구 2명(이신자·민, 정달호·국) ▲달서구 나선거구 2명(구백림·민, 황국주·국) 등이다.

기초의원 비례대표 무투표 당선자는 9명이다.

▲북구 3명(구진경·민, 고정애·국, 서효림·국) ▲달서구 3명(백경해·민, 배무연·국, 김철희·국) ▲달성군 2명(김성화·민, 전순애·국) ▲군위군 1명(김은주·국) 등이다.

현행 선거법은 단독 출마 선거구의 경우, 별도 투표 없이 선거일에 해당 후보자를 당선인으로 결정한다.

nulcheon@newspim.com