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'6·3지방선거' 대구·경북 51개 선거구 70명 무투표 당선

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  • 선거관리위원회가 16일 TK권 지방선거 후보 등록 결과를 발표해 무투표 당선자 70명이 확정됐다.
  • 경북에서는 도의원 23명·기초의원 및 비례대표를 포함해 총 56명이, 대구에서는 광역·기초의원과 비례대표를 합쳐 21명이 무투표 당선됐다.
  • 무투표 당선자의 대부분은 국민의힘 소속으로, 단독 출마 선거구는 별도 투표 없이 선거일에 자동 당선 처리된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경북권 광역의원 23명 전원 국민의힘 소속...기초의원은 15명
대구권, 5개지역 10개 선거구 21명...광역의원 1명·기초의원 11명·비례대표 9명

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = '6·3 지방선거' 후보 등록이 14~15일 마감되면서 본격적인 본선 레이스가 시작된 가운데 대구·경북(TK)권에서 무투표 당선자 70명이 나왔다.

16일 선거관리위원회에 따르면 전날 오후 6시를 기해 마감된 '6·3 지방선거' 후보 등록 결과 TK권 51개 선거구에서 70명의 무투표 당선자가 나왔다.

경북 울진군선거관리위원회[사진=울진선관위] 2026.05.16 nulcheon@newspim.com

경북도에서는 41개 선거구에서 무투표 당선자가 나왔다. 이 중 광역의원은 23명이며 모두 국민의힘 소속이다.

다음은 경북도의원 무투표 당선자이다.

▲포항시 북구 4선거구 연규식·북구 5선거구 김희수·남구 6선거구 서재원 ▲울릉군 선거구 정윤태 ▲경주시 1선거구 배진석·2선거구 최덕규·3선거구 최병준·4선거구 이동협·5선거구 박승직 ▲김천시 1선거구 최병근·2선거구 이우청 ▲안동시 1선거구 김대진 ▲영천시 1선거구 이춘우·2선거구 윤승오 ▲문경시 2선거구 김창기 ▲청도군 선거구 이종평 ▲고령군 선거구 노성환 ▲성주군 선거구 도희재 ▲칠곡군 1선거구 정한석·2선거구 박순범 ▲의성군 2선거구 김수문 ▲청송군 선거구 신효광 ▲울진군 선거구 김재준 등이다.

또 경북권 기초의원 무투표 당선자는 15명이다. 이 중 더불어민주당 소속은 2명이며 국민의힘 소속은 모두 13명이다.

▲포항시 북구 마선거구 3명(김상민·민, 김하영·국, 정원석·국) ▲경주시 다선거구 2명(김상희·국, 주동열·국) ▲김천시 마선거구 2명(김세호·국, 김석조·국) ▲안동시 나선거구 2명(정복순·민, 권기윤·국) ▲고령군 다선거구 2명(김광호·국, 이철호·국) ▲칠곡군 나선거구 2명(이진구·국, 이상승·국) ▲봉화군 나선거구 2명(이양재·국, 금동윤·국) 등이다.

기초의원 비례대표는 ▲문경시 신상애·국 ▲청송군 황성경·국 ▲영양군 최민경·국 ▲영덕군 김미옥·국 ▲청도군 변소영·국 ▲고령군 김상남·국 ▲성주군 유정자·국 ▲칠곡군 박은화·국 ▲예천군 전선희·국 ▲울진군 박명숙·국 ▲울릉군 최윤정·국 등 11명이 선거 없이 당선됐다.

대구권에서는 동구와 북구, 달서구, 달성군, 군위군 등 5개 지역 10개 선거구에서 21명이 무투표 당선됐다.

이 중 광역의원은 1명으로 '동구 2선거구' 국민의힘 박소영 후보가 무혈입성했다.

기초의원 무투표 당선자는 모두 11명이다.

▲북구 가선거구 2명(안경완·민, 임수환·국) ▲북구 다선거구 3명(황귀주·민, 서상훈·국, 이성근·국) ▲북구 라선거구 2명(한상열·민, 이현수·국) ▲달서구 가선거구 2명(이신자·민, 정달호·국) ▲달서구 나선거구 2명(구백림·민, 황국주·국) 등이다.

기초의원 비례대표 무투표 당선자는 9명이다.

▲북구 3명(구진경·민, 고정애·국, 서효림·국) ▲달서구 3명(백경해·민, 배무연·국, 김철희·국) ▲달성군 2명(김성화·민, 전순애·국) ▲군위군 1명(김은주·국) 등이다.

현행 선거법은 단독 출마 선거구의 경우, 별도 투표 없이 선거일에 해당 후보자를 당선인으로 결정한다. 

nulcheon@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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