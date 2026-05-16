인천 아파트 현관문에 음식물 투척 '보복 대행' 20대 긴급체포

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천에서 다른 사람의 의뢰를 받고 이른바 '보복 대행' 범행을 저지른 20대가 사흘 만에 경찰에 붙잡혔다.

인천 서부경찰서는 재물손괴와 주거침입 등 혐의로 20대 A씨를 체포해 조사하고 있다고 16일 밝혔다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

A씨는 지난 13일 오전 5시 30분쯤 인천시 서구 청라동의 30대 B씨 아파트 현관문에 페인트칠을 하고 계란 등 음식물을 뿌린 혐의를 받고 있다.

경찰은 A씨를 추적해 이날 오전 3시 30분쯤 천안 거주지에서 긴급체포했다.

조사 결과 A씨는 텔레그램을 통해 착수금 30만원을 받고 범행을 한 것으로 확인됐다.

경찰은 B씨에게 악감정을 품은 누군가가 보복 대행을 한 것으로 보고 의뢰자 등에 대해 추가 수사를 벌이고 있다.

하지만 B씨는 이전의 보복 대행 범죄 피해자들처럼 다른 사건과 연루된 사안도 없으며 특별히 의심가는 사람도 없다고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨에게 범죄를 의뢰한 배후에 대해 추가 수사를 벌이고 그에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다.

앞서 인천 서구에서는 지난 1월 16일 돈을 받고 남의 집에 인분을 뿌리는 등 보복 대행 범행을 한 20대 남성 2명이 경찰에 붙잡혀 구속됐다.

이재명 대통령은 전날 해당 사건 내용을 담은 보고서를 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 공개하면서 "사적 보복 대행은 부탁받는 사람도 부탁하는 사람도 모두 중대 범죄"라며 "현대 문명국가에서 사적 분쟁은 법질서에 따라 해결해야 한다"고 강조했다.

이 대통령이 공개한 보고서를 보면 텔레그램을 이용한 보복 대행 범죄는 지난해 8월 대구에서 처음 발생했으며 전날까지 관련 피의자 50명이 검거됐다.

hjk01@newspim.com