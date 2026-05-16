삼성전자, 사측 대표 교섭위원 교체...노조, 18일 교섭 재개

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사측 교섭위원 교체 후 16일 오후 면담 재개



[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 삼성전자 노사가 노조 요구를 받아들여 사측 대표교섭위원을 교체하고 16일 오후 면담을 재개했다. 노사는 다음주 월요일인 18일 중앙노동위원회에서 교섭을 재개하기로 했다.

삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장은 이날 사측이 대표교섭위원을 김형로 부사장에서 여명구 DS피플팀장으로 교체했다고 밝혔다. 기존 교섭을 이끌었던 김 부사장은 이해를 돕기 위해 발언 없이 조정에 참여하는 방식으로 교섭에 계속 관여하게 됐다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

최 위원장은 "안건은 아직 다 준비되지 않았다는 연락을 받았지만 여 팀장이 내려오고 있어 미팅을 진행할 예정"이라고 전했다.

이재용 삼성전자 회장의 대국민 사과와 관련해 최 위원장은 "직원들이 회사와의 신뢰가 깨져 조합에 가입했다"며 "디바이스솔루션(DS) 부문의 경우 조합원이 85%에 달해 사실상 전 직원이 노조원"이라고 밝혔다. 그는 "신뢰 회복에 시간이 걸릴 수 있겠지만 이번 교섭부터 함께 노력해주길 바란다"고 당부했다.

노조의 요청에 따라 사측이 교섭위원을 교체하면서 삼성전자 노사는 오는 18일 교섭을 재개할 예정이다.

wonjc6@newspim.com