'평택을' 조국 선거사무소 개소…"연대·통합 논의 주도"

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 조국혁신당 조국 평택을 국회의원 후보의 선거사무소('진심꾹캠프') 개소식이 평택 지역 인사들과 지지자 등이 참석한 가운데 16일 개최됐다.

개소식에는 조국 후보의 모친 박정숙 여사를 비롯해 문성근 조국혁신당 중앙당 후원회장(영화배우), 한인섭 조국 후보 후원회장(서울대학교 법학전문대학원 명예교수), 한창민 사회민주당 대표를 비롯해 조국혁신당 신장식·정춘생 최고위원, 이해민 사무총장, 차규근 원내수석부대표, 백선희 원내대변인, 강경숙 원내부대표, 황운하·김선민·박은정 의원이 참석했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 조 후보의 선거사무실 개소식에서 시민들의 환호를 받고 있는 조국후보가 두손을 들어 인사하고 있다. 2026.05.16 krg0404@newspim.com

또한 권위상 조국혁신당 전국대의원대회 의장, 정철원 전남 담양군수, 김형연 조국 후보 선대위 총괄본부장(전 법제처장)도 함께했다.

이날 조 후보는 그간의 뚜벅이 유세에서 만난 시민들을 직접 무대 위로 소개하며 "평택의 진심은 골목에서 만들어진다"는 메시지를 전했다.

이어 조 후보는 "정치에 뛰어든 뒤 꽃길은 없었다. 길 없는 길을 헤쳐 나왔고, 백척간두에서 진일보해 평택을에 왔다"며 "천금의 무게를 담아 다짐한다. 결코 굽히지 않고, 절대 물러서지 않으며, 반드시 이기겠다"고 말했다.

이어 "평택은 더 좋아져야 마땅한 곳이다. 묵은 숙제를 해결하겠다"며 "'편한 교통, 안도하는 돌봄, 기대되는 교육'을 반드시 해내겠다"고 약속했다.

또한 "평택은 세계 최고 수준의 산업 인프라를 갖췄다"며 "완벽한 AI 생태계가 구축될 '더 글로벌 AI 넥서스(The Global AI Nexus) 평택'을 만들겠다"고 비전을 제시했다.

특히 조 후보는 평택 승리의 의미에 대해서 강조하며, "제가 평택에서 이기면, 지역구 의원 한 명이 바뀌는 것과는 전혀 다른 차원의 막이 오른다"고 강조했다.

그러면서 "당대표로서 연대와 통합위원회를 본격 가동하고, 민주당과의 연대·통합 논의를 질서 있게 주도하고 이재명 정부의 성공과 제5기 민주정부 수립을 추동하겠다"고 밝혔다.

한편 이날 전 더불어민주당 서현옥 전 경기도의원, 오세호 전 더불어민주당 평택을 국회의원 후보, 유승영 전 평택시의회 의장, 홍선의 전 평택시의회 의장, 이상기 전 경기도의원, 최선자 현 평택시의원이 함께해 눈길을 끌었다.

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