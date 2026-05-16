이번주 국내 주요 금융일정(5.18~5.24)

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AI 핵심 요약

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  • 금융위원회·금융감독원·한국은행이 17일~22일 가계부채와 금융시장 점검 일정을 진행했다
  • 이억원 금융위원장과 권대영 부위원장, 신현송 총재 등이 회의·간담회·G7 참석 등 대외 일정을 소화했다
  • 가계부채·실손보험·증권사 유동성·은행·퇴직연금·물가·가계신용·가계부채 통계 등 각종 금융현안 발표가 예정됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융위원회·금융감독원·한국은행
이억원 금융위원장[사진=뉴스핌DB]

5월 17일(일요일)
금융위원회, '가계부채 점검 회의' 개최(12시)
금융감독원, '가계부채 점검 회의' 개최(12시)
금융감독원, 2025년 전자금융업 영업실적(12시)
한국은행, 2026년 4월 금융시장 동향(12시)
한국은행, 2026년 상반기 '화폐유통시스템 유관기관 협의회' 정기회의 개최 결과(12시)
한국은행, 신현송 한국은행 총재 'G7 재무장관·중앙은행총재 회의' 참석(12시)

5월 18일(월요일)
이억원 금융위원장, 국민성장펀드 성과 점검 세미나(14시)
금융위원회, '청년 모두를 위한 재무상담' 시범사업 실시(6시)
금융위원회, 증권사 유동성 관리 강화 등 '금융투자업규정‧시행세칙' 개정 추진(12시)
금융위원회, 국민성장펀드 성과점검 및 발전방향 세미나(14시)
권대영 금융위 부위원장, 실손청구 전산화 회의
금융위원회, 실손청구전산화(실손24) 연계 현황 점검(15시)
금융감독원, 2025년 국내 증권회사 해외점포 영업실적(6시)
금융감독원, 부동산 PF 수수료 운영실태 점검 간담회 개최(10시)
금융감독원, 금융회사의 사전예방적 대응역량강화를 위한 2026년 보안취약점 신고포상제(버그바운티) 실시(12시)
금융감독원, 증권사 유동성 관리 강화 등 '금융투자업규정·시행세칙' 개정 추진(12시)
신현송 한국은행 총재, G7 재무장관·중앙은행총재 회의(~20일)

5월 19일(화요일)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, 금융감독원, 제2차 소비자위험대응협의회 개최(6시)
금융감독원, 최근 민원사례로 알아보는 '실손의료보험' 관련 유의사항(12시)
신현송 한국은행 총재, G7 재무장관·중앙은행총재 회의(~20일)
한국은행, 2026년 1/4분기 가계신용(잠정)(12시)

5월 20일(수요일)
권대영 금융위 부위원장, 증선위 정례회의(14시)
금융위원회, 주가조작·회계부정 신고포상금 제도개선 및 회계부정 제재 강화를 위한 자본시장법·외부감사법 시행령 국무회의 통과 (배포시)
금융감독원, 2026.1분기 국내은행 영업실적[잠정](6시)
금융감독원, 2026년도 제61회 공인회계사 제2차시험 응시원서 접수결과(배포시)
금융감독원, 주가조작·회계부정 신고포상금 제도 개선 및 회계부정 제재 강화를 위한 자본시장법·외부감사법 시행령 국무회의 통과(배포시)
금융감독원, 2025년 우리나라 퇴직연금 투자 백서(12시)
신현송 한국은행 총재, G7 재무장관·중앙은행총재 회의(~20일)

5월 21일(목요일)
이억원 금융위원장, 기자간담회(10시)
이억원 금융위원장, 해운업-금융권 간담회(14시)
금융위원회, 금융위원장-출입기자단 간담회(14시)
금융위원회, 중동상황 피해업종(해운업) 관련 산업-금융권 간담회(15시)
금융감독원, 2025년 국내은행의 해외점포 경영현황 및 현지화지표 평가결과(6시)
금융감독원, AI·디지털 서비스 확대 및 IT사고 관련 소비자 보호 강화를 위한 금융회사 CCO 간담회 개최(11ㅛㅣ)
금융감독원, 주요 민원사례로 알아보는 ETF투자시 소비자 유의사항(12시)
신현송 한국은행 총재, G7 재무장관·중앙은행총재 회의(~20일)
한국은행, 2026년 4월 생산자물가지수(잠정)(6시)

5월 22일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, AI 보안 위협 대응 관련 금융권 간담회(10시)
금융감독원, 금융감독원-금융투자협회, 자산운용업계 내부통제 강화를 위한 준법감시인 워크숍 개최(13시30분)
신현송 한국은행 총재, G7 재무장관·중앙은행총재 회의(~20일)
한국은행, 2026년 5월 소비자동향조사 결과(6시)
한국은행, 2026년 1/4분기 차주별 가계부채 통계(잠정)(12시)

dedanhi@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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