이번주 국내 주요 금융일정(5.18~5.24)

AI 핵심 요약beta
- 금융위원회·금융감독원·한국은행이 17일~22일 가계부채와 금융시장 점검 일정을 진행했다
- 이억원 금융위원장과 권대영 부위원장, 신현송 총재 등이 회의·간담회·G7 참석 등 대외 일정을 소화했다
- 가계부채·실손보험·증권사 유동성·은행·퇴직연금·물가·가계신용·가계부채 통계 등 각종 금융현안 발표가 예정됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5월 17일(일요일)
금융위원회, '가계부채 점검 회의' 개최(12시)
금융감독원, '가계부채 점검 회의' 개최(12시)
금융감독원, 2025년 전자금융업 영업실적(12시)
한국은행, 2026년 4월 금융시장 동향(12시)
한국은행, 2026년 상반기 '화폐유통시스템 유관기관 협의회' 정기회의 개최 결과(12시)
한국은행, 신현송 한국은행 총재 'G7 재무장관·중앙은행총재 회의' 참석(12시)
5월 18일(월요일)
이억원 금융위원장, 국민성장펀드 성과 점검 세미나(14시)
금융위원회, '청년 모두를 위한 재무상담' 시범사업 실시(6시)
금융위원회, 증권사 유동성 관리 강화 등 '금융투자업규정‧시행세칙' 개정 추진(12시)
금융위원회, 국민성장펀드 성과점검 및 발전방향 세미나(14시)
권대영 금융위 부위원장, 실손청구 전산화 회의
금융위원회, 실손청구전산화(실손24) 연계 현황 점검(15시)
금융감독원, 2025년 국내 증권회사 해외점포 영업실적(6시)
금융감독원, 부동산 PF 수수료 운영실태 점검 간담회 개최(10시)
금융감독원, 금융회사의 사전예방적 대응역량강화를 위한 2026년 보안취약점 신고포상제(버그바운티) 실시(12시)
금융감독원, 증권사 유동성 관리 강화 등 '금융투자업규정·시행세칙' 개정 추진(12시)
신현송 한국은행 총재, G7 재무장관·중앙은행총재 회의(~20일)
5월 19일(화요일)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, 금융감독원, 제2차 소비자위험대응협의회 개최(6시)
금융감독원, 최근 민원사례로 알아보는 '실손의료보험' 관련 유의사항(12시)
신현송 한국은행 총재, G7 재무장관·중앙은행총재 회의(~20일)
한국은행, 2026년 1/4분기 가계신용(잠정)(12시)
5월 20일(수요일)
권대영 금융위 부위원장, 증선위 정례회의(14시)
금융위원회, 주가조작·회계부정 신고포상금 제도개선 및 회계부정 제재 강화를 위한 자본시장법·외부감사법 시행령 국무회의 통과 (배포시)
금융감독원, 2026.1분기 국내은행 영업실적[잠정](6시)
금융감독원, 2026년도 제61회 공인회계사 제2차시험 응시원서 접수결과(배포시)
금융감독원, 주가조작·회계부정 신고포상금 제도 개선 및 회계부정 제재 강화를 위한 자본시장법·외부감사법 시행령 국무회의 통과(배포시)
금융감독원, 2025년 우리나라 퇴직연금 투자 백서(12시)
신현송 한국은행 총재, G7 재무장관·중앙은행총재 회의(~20일)
5월 21일(목요일)
이억원 금융위원장, 기자간담회(10시)
이억원 금융위원장, 해운업-금융권 간담회(14시)
금융위원회, 금융위원장-출입기자단 간담회(14시)
금융위원회, 중동상황 피해업종(해운업) 관련 산업-금융권 간담회(15시)
금융감독원, 2025년 국내은행의 해외점포 경영현황 및 현지화지표 평가결과(6시)
금융감독원, AI·디지털 서비스 확대 및 IT사고 관련 소비자 보호 강화를 위한 금융회사 CCO 간담회 개최(11ㅛㅣ)
금융감독원, 주요 민원사례로 알아보는 ETF투자시 소비자 유의사항(12시)
신현송 한국은행 총재, G7 재무장관·중앙은행총재 회의(~20일)
한국은행, 2026년 4월 생산자물가지수(잠정)(6시)
5월 22일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, AI 보안 위협 대응 관련 금융권 간담회(10시)
금융감독원, 금융감독원-금융투자협회, 자산운용업계 내부통제 강화를 위한 준법감시인 워크숍 개최(13시30분)
신현송 한국은행 총재, G7 재무장관·중앙은행총재 회의(~20일)
한국은행, 2026년 5월 소비자동향조사 결과(6시)
한국은행, 2026년 1/4분기 차주별 가계부채 통계(잠정)(12시)
dedanhi@newspim.com