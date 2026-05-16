올해 첫 온열질환 사망자 발생…감시 시작 이래 '최단 기간'

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온열질환자, 감시 첫날 7명 발생

"폭염 취약층 건강 상태 살려 달라"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 서울시에 거주하는 80대 남성이 '온열질환 응급실감시체계' 가동 첫날 숨지면서 역대 가장 빠른 온열질환 사망 사례가 발생했다.

질병관리청은 지난 15일 '온열질환 응급실감시체계'를 통해 올해 첫 온열질환 관련 사망자가 신고됐다고 16일 밝혔다.

[사진=뉴스핌 DB]

온열질환은 열로 인해 발생하는 급성질환이다. 온도가 높은 환경에 장시간 노출될 경우 두통, 어지러움, 근육경련, 피로감, 의식저하 등의 증상을 보이며 방치할 경우 생명을 위협할 수 있다.

질병청은 지난 15일부터 전국 516개 응급실 운영 의료기관과 함께 온열질환 응급실감시체계를 운영해 온열질환 발생 현황을 실시간으로 감시하고 있다. 감시 첫날 응급실을 방문한 온열질환자 수는 7명으로 이 중 추정 사망자는 1명이다.

온열질환 첫 사망자는 80대 서울에 거주하는 남성이다. 지난 15일 평균최고기온은 28.2℃로 특히 서울 지역의 최고기온은 31.3℃까지 올라 평년 대비 무더운 날을 보였다.

이번 사망사례는 온열질환 응급실 감시가 시작된 이래 가장 빠르게 발생했다. 최근 기후변화로 인해 폭염의 발생 시기와 강도가 증가함에 따라 폭염에 따른 건강피해 예방의 중요성이 더욱 커지고 있다. 특히 고령자, 임신부, 어린이 등은 일반 성인에 비해 체온조절이 원활하지 않아 온열질환에 취약할 수 있다.

임승관 질병청장은 "온열질환은 기본적인 건강수칙만 잘 지켜도 충분히 예방할 수 있다"며 "기온이 높은 날에는 무리한 야외활동을 피하고 특히 고령층과 장애인, 만성질환자 등 폭염 노출에 취약한 계층의 건강상태는 수시로 살펴달라"고 당부했다.

sdk1991@newspim.com