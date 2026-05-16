'평택을' 김용남 선거사무소 개소…민주당 지도부 총집결

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정청래 "평택 승리" 지원사격 약속



[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 김용남 더불어민주당 평택을 국회의원 재선거 후보가 16일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 들어갔다.

개소식에는 정청래 더불어민주당 당대표를 비롯해 이언주 수석최고위원, 강득구 최고위원, 조승래 사무총장, 한정애 정책위의장 등 민주당 지도부와 김승원 경기도당위원장, 현역 국회의원들이 참석해 김용남 후보 지원에 나섰다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 더불어민주당 정청래 당 대표가 김용남 후보에게 전폭적인 지원을 약속하며 함께 손을 들어 시민들에게 인사하고 있다.2026.05.16 krg0404@newspim.com

이날 정청래 당대표는 "김용남 후보는 민주당의, 민주당에 의한, 민주당을 위한 후보이자 승리위해 내보낸 민주당의 공천자"라며 "경기도당에 김 후보를 위한 특별지원단 구성을 직접 지시했다"고 밝혔다.

이언주 수석최고위원도 "김용남 후보는 이재명 대통령이 직접 영입 당시부터 기대를 걸었던 인재"라며 "금융 및 실물경제 전문가로서 평택 발전에 큰 역할을 할 적임자"라고 말했다.

김용남 후보는 "이재명 대통령은 김대중 전 대통령이 시작하고 노무현 전 대통령이 닦아놓은 통합과 더 큰 민주당의 정신을 이어가고 있다"며 "저 역시 그 정신을 이어 평택에서 반드시 승리하겠다"고 강조했다.

송영길 전 대표는 "김용남 후보는 합리적 보수와 합리적 진보의 힘을 모아 국민통합 시대로 나아가고자 하는 이재명 대통령의 상징적 인물"이라며 "이재명 정부의 성공을 위해 이번 선거에서 김용남 후보가 반드시 승리해야 한다"고 밝혔다.

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