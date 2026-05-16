삼성전자 "쟁의 참여 강요 안 돼"…총파업 앞두고 사내 동요 진화 나서

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반도체 부문, 각 부서장에게 메일로 요청

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 삼성전자가 노조 총파업을 나흘 앞두고 직원들에게 파업 참여를 강요하지 말 것을 당부하는 내부 공지를 발송한 것으로 알려졌다.

17일 업계에 따르면 삼성전자 반도체(DS·디바이스솔루션) 부문은 최근 각 부서장에게 보낸 메일에서 "쟁의행위 참여 여부는 직원 개개인의 자유로운 의사에 따라 결정돼야 한다"며 참여 압박으로 피해를 보는 직원이 생기지 않도록 세심하게 관리해달라고 요청했다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

회사는 노동조합법 조항을 인용해 파업 참가를 강요하거나 설득하는 과정에서 폭행·협박을 사용해서는 안 된다는 점도 명시했다.

의사에 반한 반복적인 참여 요구, 원치 않는 참여 여부 확인 및 공개, 타인의 근태 무단 조회 등으로 어려움을 호소하는 직원은 즉시 회사에 알리거나 조직문화 SOS를 통해 조치를 받을 수 있도록 안내하라고도 주문했다.

일부 부서장들은 이 내용을 팀원들에게 전달하며 "상호 존중의 건전한 조직 문화가 유지되기를 바란다"고 덧붙였다.

이번 공지는 총파업을 앞두고 사내 갈등이 표면화되는 상황에서 동요를 막으려는 조치로 보인다.

가전·스마트폰 등을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문 직원들은 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자 지부가 반도체 사업 성과급 투쟁에만 집중하고 자신들의 요구는 외면하고 있다며 반발하고 있다.

이에 DX 부문 조합원 수천 명이 노조를 탈퇴하고 있으며 일부는 임금협상 체결 및 파업 금지를 요청하는 가처분 신청을 준비 중이다. DS 조합원들이 사내 메신저 프로필에 '파업'을 넣는 것에 반발해 DX 조합원들이 'DS 파업반대'를 프로필에 넣자는 움직임도 나오고 있다.

노조는 영업이익의 15%를 성과급으로 고정 지급하고 상한을 폐지할 것을 요구하며 오는 21일부터 다음 달 7일까지 18일간 총파업을 강행하겠다는 입장이다.

wonjc6@newspim.com