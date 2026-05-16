전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.16 (토)
KYD 디데이
정책·서울 서울시의회

속보

더보기

[서울시의원 후보] '서남권' 강서·관악·구로·금천·동작·양천·영등포구 과제는

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더불어민주당과 국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 서울 서남권 시의회 후보 공천을 마무리했다
  • 서남권은 노후 주거지 정비·생활SOC·교통망 확충 등 '서남권 대개조' 과제가 쌓여 있어 이번 선거가 중간 평가 성격을 띤다
  • 민주당 강세 지역이지만 시의회 의석은 국민의힘이 다수여서 서남권에서의 여야 일대일 대결 결과에 따른 의석 재편 여부가 주목된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울시 서남권 대개조 2.0 사업…민심 평가는
11대 시의회, 국민의힘 18석 vs 민주 8석
교통 인프라·노후 주거지 개선 등 숙원 과제 해결 관건

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 한 달도 채 남지 않은 가운데 더불어민주당과 국민의힘은 서울시의회 서남권 지역 후보자 공천을 모두 마무리했다.

강서·관악·구로·금천·동작·양천·영등포 7개 선거구에서 여야 후보들이 촘촘히 맞붙게 되면서, 수십 년째 누적돼 온 교통 인프라·노후 주거지 개선 등 서남권 숙원 과제 해결 여부에 이목이 쏠린다.

서남권은 대체적으로 민주당 강세 권역으로 분류되지만 현재 11대 서울시의회 의석수는 국민의힘이 다수를 점하고 있다. 때문에 이번 지방선거에서 의석 재편이 이뤄질 수 있을지 관전 포인트다.

◆ 교통·노후 주거…서남권의 오래된 숙제들

서남권은 서울 지도에서 생활·산업 벨트로 기능해 왔지만, 그 이면에는 오래된 구조적 문제가 켜켜이 쌓여 있다.

서남권의 가장 큰 과제는 노후 주거지 재정비와 생활 SOC 확충이다. 관악·구로·금천·영등포 등 곳곳에 밀집된 노후 다세대·연립주택지, 재개발·재건축 지연 지역이 주거 안전·환경 문제와 직결돼 왔다.

앞서 서울시는 이러한 과제를 풀겠다며 '서남권 대개조'라는 이름으로 대규모 투자 계획을 내놨다. '서남권 대개조 2.0'에 따르면 7조3000억 원을 투입해 교통망 확충, 공업지역 재편, 녹지·공원·생활 SOC 확충, 주거 환경 개선 등을 추진한다는 구상이다.

다만 실제 사업 속도와 성과를 두고 평가가 엇갈린다는 점에서 이번 선거는 서남권 대개조 프로젝트 등에 대한 시민들의 중간 평가 성격을 가질 것으로 보인다.

교통 사각지대 해소도 큰 쟁점이다. 강북횡단선·목동선·서부선·난곡선 같은 지하철·경전철 노선과 남부순환도로·국회대로 지하화, 서부간선도로·강남순환로 연장 등은 수십 년째 반복돼 온 서남권 최대 숙원으로 꼽힌다.

◆ 서남권, 민주당 강세지만 11대 시의회는 국민의힘 다수

서울 선거 지형에서 서남권은 대체적으로 민주당 강세 권역으로 분류된다. 강서·관악·구로·금천·영등포 일대는 지난 총선을 포함한 각종 여론조사에서 민주당이 국민의힘을 꾸준히 앞서는 흐름을 보여왔다. 특히 지난 강서구청장 보궐선거 이후에는 이른바 '서남벨트'에서 민주당 지지층 결집이 더욱 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.

그럼에도 현재 11대 서울시의회는 국민의힘이 다수석을 점하고 있다. 민주당 지지세가 강한 서남권 의석수도 국민의힘 18석, 민주당 8석, 무소속 1석으로, 국민의힘이 압도적이다.

때문에, 이번 6·3 지방선거에서 서남권 시의원 선거는 민주당 우세 권역에서 국민의힘 다수 의석 구조를 유지할지, 아니면 표심에 맞는 의석 재편이 이뤄질 것인지가 관전 포인트가 될 전망이다.

서울특별시의회 본관의 모습. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 민주당 우세 권역 속 여야 전면전

이런 구조적 과제를 안고 있는 서남권에 이번 지방선거에서는 민주당과 국민의힘이 모두 '정면 승부'를 택했다. 강서·구로·금천·동작·양천·영등포 대부분의 선거구에서 양당이 1대1 대진표를 짠 상황이다.

강서구는 제1선거구부터 제6선거구까지 모두 여야가 후보를 내세운 전형적인 격전지다. 고찬양–한지산(제1), 장상기–강석주(제2), 박계홍–최진혁(제3), 송순효–김춘곤(제4), 홍재희–김경훈(제5), 김병진–신찬호(제6) 구도로, 강서 전역이 시의회 다수당 구도를 가를 핵심 전장으로 떠올랐다.

관악구에서는 공우석(제1)·주무열(제2)·임만균(제3)·김정애(제4)·김정우(제5) 등 민주당 후보들이 전면 배치됐고, 이 가운데 제4·5선거구에서 김호경·장현수 국민의힘 후보가 일대일 구도를 형성하며 관악의 전통적 진보 성향에 도전장을 내민다.

구로구는 김미주–서상열(제1), 김인제–최현석(제2), 박무영–박용순(제3), 박칠성–정성호(제4) 구도로 네 선거구 모두 여야 맞대결이 펼쳐진다.

금천구 역시 이인식–손민지(제1), 박희정–오봉수(제2) 후보가 각각 대결하는 구조다.

동작구에서는 김정환–장순욱(제1), 김경우–최민규(제2), 노성철–이수연(제3), 유용–이희원(제4) 후보가, 양천구에서는 최재란–이재식(제1), 윤종철–송건우(제2), 이광희–주광호(제3), 옥동준–강재훈(제4) 후보가 각각 맞선다.

영등포구는 고기판–김재진(제1), 전승관–김종길(제2), 박경만–차인영(제3), 양송이–김지향(제4) 구도로 4개 선거구 모두 여야 전면전이다.

seo00@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
사진
이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동