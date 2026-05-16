[서울시의원 후보] '서남권' 강서·관악·구로·금천·동작·양천·영등포구 과제는

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서울시 서남권 대개조 2.0 사업…민심 평가는

11대 시의회, 국민의힘 18석 vs 민주 8석

교통 인프라·노후 주거지 개선 등 숙원 과제 해결 관건

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 한 달도 채 남지 않은 가운데 더불어민주당과 국민의힘은 서울시의회 서남권 지역 후보자 공천을 모두 마무리했다.

강서·관악·구로·금천·동작·양천·영등포 7개 선거구에서 여야 후보들이 촘촘히 맞붙게 되면서, 수십 년째 누적돼 온 교통 인프라·노후 주거지 개선 등 서남권 숙원 과제 해결 여부에 이목이 쏠린다.

서남권은 대체적으로 민주당 강세 권역으로 분류되지만 현재 11대 서울시의회 의석수는 국민의힘이 다수를 점하고 있다. 때문에 이번 지방선거에서 의석 재편이 이뤄질 수 있을지 관전 포인트다.

◆ 교통·노후 주거…서남권의 오래된 숙제들

서남권은 서울 지도에서 생활·산업 벨트로 기능해 왔지만, 그 이면에는 오래된 구조적 문제가 켜켜이 쌓여 있다.

서남권의 가장 큰 과제는 노후 주거지 재정비와 생활 SOC 확충이다. 관악·구로·금천·영등포 등 곳곳에 밀집된 노후 다세대·연립주택지, 재개발·재건축 지연 지역이 주거 안전·환경 문제와 직결돼 왔다.

앞서 서울시는 이러한 과제를 풀겠다며 '서남권 대개조'라는 이름으로 대규모 투자 계획을 내놨다. '서남권 대개조 2.0'에 따르면 7조3000억 원을 투입해 교통망 확충, 공업지역 재편, 녹지·공원·생활 SOC 확충, 주거 환경 개선 등을 추진한다는 구상이다.

다만 실제 사업 속도와 성과를 두고 평가가 엇갈린다는 점에서 이번 선거는 서남권 대개조 프로젝트 등에 대한 시민들의 중간 평가 성격을 가질 것으로 보인다.

교통 사각지대 해소도 큰 쟁점이다. 강북횡단선·목동선·서부선·난곡선 같은 지하철·경전철 노선과 남부순환도로·국회대로 지하화, 서부간선도로·강남순환로 연장 등은 수십 년째 반복돼 온 서남권 최대 숙원으로 꼽힌다.

◆ 서남권, 민주당 강세지만 11대 시의회는 국민의힘 다수

서울 선거 지형에서 서남권은 대체적으로 민주당 강세 권역으로 분류된다. 강서·관악·구로·금천·영등포 일대는 지난 총선을 포함한 각종 여론조사에서 민주당이 국민의힘을 꾸준히 앞서는 흐름을 보여왔다. 특히 지난 강서구청장 보궐선거 이후에는 이른바 '서남벨트'에서 민주당 지지층 결집이 더욱 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.



그럼에도 현재 11대 서울시의회는 국민의힘이 다수석을 점하고 있다. 민주당 지지세가 강한 서남권 의석수도 국민의힘 18석, 민주당 8석, 무소속 1석으로, 국민의힘이 압도적이다.

때문에, 이번 6·3 지방선거에서 서남권 시의원 선거는 민주당 우세 권역에서 국민의힘 다수 의석 구조를 유지할지, 아니면 표심에 맞는 의석 재편이 이뤄질 것인지가 관전 포인트가 될 전망이다.

서울특별시의회 본관의 모습. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 민주당 우세 권역 속 여야 전면전

이런 구조적 과제를 안고 있는 서남권에 이번 지방선거에서는 민주당과 국민의힘이 모두 '정면 승부'를 택했다. 강서·구로·금천·동작·양천·영등포 대부분의 선거구에서 양당이 1대1 대진표를 짠 상황이다.

강서구는 제1선거구부터 제6선거구까지 모두 여야가 후보를 내세운 전형적인 격전지다. 고찬양–한지산(제1), 장상기–강석주(제2), 박계홍–최진혁(제3), 송순효–김춘곤(제4), 홍재희–김경훈(제5), 김병진–신찬호(제6) 구도로, 강서 전역이 시의회 다수당 구도를 가를 핵심 전장으로 떠올랐다.

관악구에서는 공우석(제1)·주무열(제2)·임만균(제3)·김정애(제4)·김정우(제5) 등 민주당 후보들이 전면 배치됐고, 이 가운데 제4·5선거구에서 김호경·장현수 국민의힘 후보가 일대일 구도를 형성하며 관악의 전통적 진보 성향에 도전장을 내민다.

구로구는 김미주–서상열(제1), 김인제–최현석(제2), 박무영–박용순(제3), 박칠성–정성호(제4) 구도로 네 선거구 모두 여야 맞대결이 펼쳐진다.

금천구 역시 이인식–손민지(제1), 박희정–오봉수(제2) 후보가 각각 대결하는 구조다.

동작구에서는 김정환–장순욱(제1), 김경우–최민규(제2), 노성철–이수연(제3), 유용–이희원(제4) 후보가, 양천구에서는 최재란–이재식(제1), 윤종철–송건우(제2), 이광희–주광호(제3), 옥동준–강재훈(제4) 후보가 각각 맞선다.

영등포구는 고기판–김재진(제1), 전승관–김종길(제2), 박경만–차인영(제3), 양송이–김지향(제4) 구도로 4개 선거구 모두 여야 전면전이다.

seo00@newspim.com