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애크먼 헤지펀드, 마이크로소프트 신규 매수…"밸류에이션 매력적"

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AI 핵심 요약

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  • 빌 애크먼이 15일 퍼싱스퀘어를 통해 MS 지분 신규 매수 계획을 밝혔다
  • 애크먼은 MS의 밸류에이션과 AI·클라우드 중심 장기 성장성을 높게 평가하며 시장 우려를 과도하다고 했다
  • 이번 매수는 알파벳·아마존·메타 등 주가 급락 국면에서 매수해 수익을 낸 애크먼의 일관된 역발상 투자 전략 연장선이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 주가 15% 하락…"오픈AI 재협상은 양보 아닌 의도적 전략 전환"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = '억만장자' 투자자 빌 애크먼의 헤지펀드 퍼싱스퀘어가 마이크로소프트(MS)의 지분을 새로 매수한다고 15일(현지시간) 밝혔다. 최근 주가 하락으로 MS의 밸류에이션이 매우 매력적이라고 판단했다.

애크먼은 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터) 게시물에서 MS가 매력적인 밸류에이션과 지배적 장기 성장 잠재력을 갖춘 기술 기업에 대한 일련의 투자 중 최신 사례라고 설명했다. 그는 MS가 가장 가치 있는 두 개의 기업용 기술 사업을 운영하고 있다며 클라우드 부문 애저와 월 30달러짜리 코파일럿 인공지능(AI) 어시스턴트를 포함하는 M365 오피스 생산성 소프트웨어를 꼽았다. 이로써 MS가 기업의 AI 채택 흐름의 중심에 위치해 있다는 설명이다.

퍼싱은 MS가 분기 실적에서 클라우드 매출 성장 둔화와 지출 급증을 보고하면서 주가가 급락한 이후 2월부터 포지션 구축을 시작했다.

MS의 주가는 올해 약 15% 하락했다. 투자자들은 코파일럿 도입 속도가 느리다는 점과 자사 클라우드에서 오픈AI 기술을 독점적으로 재판매할 수 있는 권리를 잃게 된 오픈AI와의 파트너십 변화를 우려해왔다. 같은 기간 경쟁사인 구글과 아마존은 자체 AI 사업에서 강력한 진전을 보였다.

하지만 애크먼은 이러한 우려가 과도하다고 일축했다. 그는 "MS의 오픈AI 파트너십 재편 결정을 양보로 보지 않으며 기업 고객을 더 잘 지원하는 더 개방적인 멀티 모델 아키텍처를 향한 의도적 전환의 일환으로 본다"고 설명했다. 또한 MS의 2026년 1900억 달러 지출 계획이 향후 매출 성장의 핵심 동력이라며 지지를 표명했다.

퍼싱스퀘어가 획득한 MS의 지분은 이날 규제 당국에 제출되는 보고서를 통해 공개될 예정이다. 애크먼의 새로운 폐쇄형 펀드 퍼싱스퀘어 USA도 MS를 핵심 보유 종목으로 삼았으나 별도 공시는 하지 않는다고 밝혔다. 애크먼 게시물 이후 MS의 주가는 장 시작 전 거래에서 0.63%가량 오르고 있다. 

하그리브스 랜스다운의 매트 브리츠먼 수석 주식 애널리스트는 "애크먼의 지분 매입은 MS가 현재 수준에서 재평가될 여지가 있다는 우리의 견해와 일치한다"며 "주가가 지난 10년간 가장 낮은 수준 중 하나에서 거래되고 있는데 이것이 정당하지 않다고 본다"고 말했다.

이번 매입은 애크먼의 일관된 투자 전략을 보여준다. 퍼싱은 2022년 챗GPT 출시로 검색 사업 타격 우려에 알파벳 주가가 떨어졌을 때 매수했고 알파벳은 최근 엔비디아의 세계 최대 시가총액 자리를 위협하는 위치까지 올라섰다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 많은 국가에 관세를 부과한 직후에는 아마존을 매수했고 메타플랫폼스가 대규모 지출 전망으로 투자자들을 흔든 직후에도 매수에 나섰다.

빌 애크먼 퍼싱스퀘어 설립자 겸 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2023.10.24 mj72284@newspim.com

mj72284@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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