전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.15 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[코인 시황] 비트코인, '클래리티 법안' 기대에도 약세...美 금리 급등·증시 고평가 경계심↑

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미 상원 은행위원회가 14일 클래리티 법안을 통과시키며 암호화폐 제도권 편입 기대가 커졌다고 했다
  • 최근 2년·10년·30년물 미 국채 수익률이 급등하며 추가 금리인상 가능성과 인플레이션 우려가 부각됐다고 했다
  • 실러 P/E 비율이 닷컴 버블 수준에 근접한 가운데 비트코인은 고평가된 미 증시 대비 상대적으로 저렴하다는 평가가 나왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2년물 금리 4.05% 돌파…시장 "연준 추가 인상 가능성 반영"
상원 은행위 통과한 클래리티 법안…암호화폐 제도권 편입 기대 확대

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률 급등과 증시 고평가 우려가 동시에 커지는 가운데, 암호화폐 시장에서는 '클래리티 법안(Clarity Act)'이 상원 위원회를 통과하며 제도권 편입 기대감이 다시 부각되고 있다. 다만 시장은 여전히 연방준비제도(Fed)의 긴축 기조와 미국 증시 변동성 확대 가능성이라는 거시 변수에 크게 흔들리는 모습이다.

 

클래리티 법안이 앞서 14일 상원 은행위원회를 통과한 다음 날인 15일에도 비트코인은 약세 흐름을 이어갔다. 해당 법안은 상원 본회의 표결에 한 걸음 더 다가선 핵심 규제 이정표로 평가된다.

비트코인 가격은 한국시간 오후 7시 25분 기준 24시간 전에 비해 1.28% 오른 8만550달러 선에 거래되며 200일 단순이동평균선(8만1000달러 부근)을 하회하고 있다. 이러한 약세 흐름은 미국 국채 수익률 상승과 연관돼 있을 가능성이 제기된다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.05.15 koinwon@newspim.com

 美 국채금리 급등…"시장, 추가 금리인상 반영"

연준 정책 전망에 특히 민감한 미국 2년물 국채 수익률은 이날 아시아 거래 시간 동안 4.05%까지 상승했다. 이는 2025년 6월 이후 가장 높은 수준이다. 2년물 금리는 이번 주에만 13bp(1bp=0.01%포인트) 상승했으며, 지난 3월 이후로는 65bp 넘게 급등했다.

벤치마크 역할을 하는 미국 10년물 국채 수익률 역시 4.5%까지 올라 지난해 5월 이후 최고치를 기록했다. 30년물 금리도 5%를 뚫고 올라가며 시장의 인플레이션 우려를 반영했다.

이번 주 발표된 미국의 4월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 모두 예상치를 웃돌면서 인플레이션 우려는 더욱 커졌다. 특히 국제유가 상승과 이란 분쟁 격화에 따른 지정학적 긴장이 글로벌 경제 전반에 영향을 미치면서 물가 압력이 장기화될 수 있다는 우려가 확산되고 있다.

인플레이션 우려가 커지자 시장은 미국 통화정책 전망을 빠르게 재조정하고 있다. 현재 연방기금금리(Fed funds rate)가 3.50~3.75% 범위에 위치한 가운데, 2년물 금리 움직임은 투자자들이 최소 25bp 추가 금리 인상 가능성을 반영하기 시작했음을 시사한다.

CME의 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 현재 12월 금리 인상 가능성을 44% 이상으로 반영하고 있다. 이는 일주일 전 22.5% 수준에서 크게 상승한 수치다. 반면 올해 초만 해도 시장은 2026년 말 이전 최소 두 차례 금리 인하를 예상했었다.

◆ 닷컴 버블급 밸류에이션 경고

미국 증시의 밸류에이션이 닷컴 버블 당시 수준에 근접하고 있다는 경고도 나온다.

장기 조정 주가수익비율(CAPE)로 불리는 실러 P/E 비율(Shiller P/E ratio)은 최근 42.18까지 상승하며 1999년 닷컴 버블 정점 당시 기록한 44.19에 근접했다.

실러 P/E 비율이 높다고 해서 즉각적인 증시 폭락을 의미하는 것은 아니다. 다만 기업 실적이나 경제 지표가 예상에 조금만 못 미쳐도 시장이 과도하게 반응할 가능성이 커졌다는 신호로 해석된다.

현재 미국 증시는 2000년 대폭락으로 이어졌던 닷컴 버블 시기와 유사한 수준의 고평가 상태에서 거래되고 있다.

실러 P/E 비율은 단기적인 기업 이익 변동성을 제거해 장기적인 시장 밸류에이션을 보여주는 지표다. 현재 인공지능(AI) 열풍 수혜를 입은 대형 기술주 중심으로 미국 증시가 25년 만에 가장 높은 수준의 밸류에이션에서 거래되고 있음을 시사한다.

뱅가드(Vanguard)의 분석에 따르면 올해 1분기 말 기준 미국 증시 밸류에이션은 역사적 평균 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 특히 성장주 비중이 큰 섹터에서 고평가 현상이 두드러졌다.

이후에도 상승세는 이어졌다. S&P500 지수와 나스닥100 지수는 각각 추가로 14%, 24% 상승했다.

반면 비트코인은 전통적인 월가식 가치평가 방식으로 평가하기 어렵지만, 가격 기준으로 보면 미국 증시보다 상대적으로 저렴하다는 평가도 나온다.

현재 비트코인은 지난해 기록한 약 12만6000달러의 사상 최고치보다 한참 낮은 수준에서 거래되고 있다. 반면 나스닥100과 S&P500은 사상 최고치 부근에 위치해 있다.

이 때문에 일부 강세론자들은 향후 미국 증시 변동성이 확대되거나 밸류에이션 조정이 나타날 경우 상대적으로 저렴한 암호화폐 자산으로 일부 자금이 이동할 가능성을 제기하고 있다. 다만 실제로 그런 자금 이동이 발생할지는 아직 불확실하다.

다만 최근 수년간 비트코인의 기관투자자 편입이 확대되면서 월가 투자심리와의 연동성도 커졌다. 이에 따라 미국 증시 불안이 오히려 암호화폐 시장으로 전이될 가능성도 존재한다.

클래리티 법안 상원 위원회 통과… "결정적 순간"

이런 가운데 암호화폐 업계가 워싱턴에서 가장 우선시해온 목표 가운데 하나였던 클래리티 법안은 중요한 진전을 이뤘다.

상원 은행위원회는 14일 해당 법안을 15대 9의 초당적 표결로 통과시켰다. 표결 직전 팀 스콧 상원 은행위원회 공화당 위원장이 앞서 거부했던 추가 수정안을 받아들이는 절차적 조치를 취하면서 일부 민주당 의원들의 막판 지지를 확보했다.

스콧 위원장은 법안 통과 후 "이번 과정은 내가 미국 상원의원으로 겪은 가장 유익하면서도 어려운 과정 중 하나였다"며 "양당이 남아 있는 문제를 해결하기 위해 계속 협력할 것이라고 확신한다"고 말했다.

해당 법안은 이제 앞서 상원 농업위원회에서 통과된 유사 법안과 병합 절차를 거친 뒤 상원 본회의 표결에 부쳐질 예정이다.

다만 암호화폐와 디파이(DeFi) 기술의 금융범죄 악용 방지 방안, 정부 관계자의 암호화폐 산업 개입 제한을 위한 윤리 규정 등 핵심 쟁점은 여전히 남아 있다.

특히 암호화폐 사업에 가족과 함께 깊이 관여하고 있는 트럼프 대통령이 윤리 규정을 어디까지 수용할지는 아직 불확실한 상황이다.

블록체인협회의 최고경영자(CEO) 서머 머싱어는 이번 표결을 두고 "미국에 명확한 디지털 자산 규칙 체계가 필요하다는 인식이 양당 전반에서 확대되고 있음을 보여주는 결정적 순간"이라고 평가했다.

그러나 상원 입법 일정이 여름 휴회와 중간선거를 앞두고 빠듯한 만큼, 올해 안에 법안 처리를 마무리하려면 추가 지연 없이 협상이 속도를 내야 한다는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
사진
이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동