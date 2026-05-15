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[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...금리·중동·K반도체 쇼크에 '검은 금요일' 경계

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시 개장 전 15일 반도체주가 일제히 약세를 보였다
  • 미 국채금리 상승과 유가 강세가 AI 반도체 부담을 키웠다
  • 삼성전자 급락 충격 속 엔비디아 실적이 분수령이 됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자·SK하이닉스 급락…K반도체 충격 뉴욕으로
AI 투자 모멘텀은 "여전히 견고"
AI "SOX 주요 지지선 방어 여부 주목"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 15일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 반도체 종목들이 일제히 약세를 보이며 비상등이 켜졌다. AI(인공지능) 분석 결과, 최근 급등세를 이어온 AI 반도체주를 중심으로 밸류에이션 부담이 커진 가운데 미국 국채금리 상승과 국제유가 강세, 한국 반도체주의 급락 충격이 투자심리를 압박하고 있다는 판단이다.

◆ 금리·유가 상승에 AI 반도체주 부담 확대

AI 모델은 특히 미국 10년물 국채 수익률이 장중 4.5%를 웃돌며 지난해 이후 최고 수준 부근까지 오른 점을 핵심 변수로 지목했다. 미 연방준비제도(Fed)의 고금리 장기화 우려가 성장주 전반에 부담으로 작용하고 있다는 분석이다.

여기에 중동 지정학적 리스크 확대에 따른 국제유가 상승도 기술주 투자심리를 위축시키는 요인으로 꼽혔다. 미·이란 갈등이 재차 고조되면서 인플레이션 우려가 다시 커지고 있으며, 이는 고평가 논란이 있는 AI·반도체주에 부담을 줄 수 있다는 것이다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 삼성전자·SK하이닉스 급락…K반도체 충격 뉴욕으로

특히 이날 AI가 가장 주목한 변수는 한국 반도체주의 급락이었다.

앞서 마감한 코스피 시장에서 삼성전자가 8% 넘게 급락했고 SK하이닉스 역시 7% 이상 하락하면서 미국 반도체주 투자심리에도 충격이 확산되는 모습이다. 삼성전자 노조의 총파업 가능성과 차익실현 매물이 동시에 겹치며 글로벌 메모리 공급망 불확실성이 부각됐다는 분석이다.

AI 모델은 "삼성전자 파업 이슈가 단순 노사 갈등을 넘어 글로벌 반도체 공급망 리스크로 인식되고 있다"며 "공급 차질 우려가 가격 상승 기대보다 시장 전반의 위험회피 심리를 자극하는 방향으로 작용하고 있다"고 진단했다.

실제 뉴욕증시 개장 전 거래에서 마이크론(MU)은 4% 넘게 하락했고, 웨스턴디지털(WDC) 역시 낸드플래시 가격 변동성 우려 속에 약세를 나타냈다. 엔비디아(NVDA)와 AMD(AMD), 브로드컴(AVGO) 등 주요 AI 반도체주들도 동반 약세 흐름을 보였다.

◆ "AI 투자 모멘텀은 여전히 견고"

다만 AI 모델은 중장기 AI 투자 모멘텀은 여전히 견고하다고 평가했다.

주요 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가 기대가 반도체 업종 하단을 지지할 가능성이 있다는 분석이다. 특히 오는 20일 예정된 엔비디아 실적 발표가 반도체 업종 전반의 방향성을 결정할 핵심 이벤트가 될 가능성이 크다고 봤다.

AI 모델은 엔비디아에 대해 "AI GPU 시장 지배력과 차세대 AI 서버 투자 확대 기대를 바탕으로 단기 변동성 속에서도 상대적 강세를 이어갈 가능성이 있다"고 평가했다.

AMD에 대해서는 데이터센터 GPU 시장 경쟁 심화 속에서도 중장기 성장 기대가 유지되고 있다고 분석했다. 마이크론은 HBM 수요 확대 기대에도 최근 급등에 따른 차익실현 압력을 경계해야 한다고 진단했다. 브로드컴은 AI 네트워크 및 맞춤형 반도체 수요 증가의 핵심 수혜주로 꼽혔다.

◆ AI "SOX 주요 지지선 방어 여부 주목"

AI 모델은 이날 핵심 관전 포인트로 필라델피아 반도체지수(SOX)의 11,000선 방어 여부를 제시했다. 최근 급등세 이후 차익실현 압력이 커진 가운데, 11,000선이 무너질 경우 단기 변동성이 확대될 가능성이 있다는 분석이다.

AI 모델은 "중장기 AI 반도체 상승 추세는 여전히 유효하지만 단기적으로는 금리와 유가 상승, 지정학 리스크에 따른 밸류에이션 부담이 커지는 구간"이라며 "장 초반 변동성이 확대될 가능성이 있지만 AI 투자 모멘텀이 유지되는 한 낙폭은 제한될 수 있다"고 전망했다.

koinwon@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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