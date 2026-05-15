[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...금리·중동·K반도체 쇼크에 '검은 금요일' 경계

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삼성전자·SK하이닉스 급락…K반도체 충격 뉴욕으로

AI 투자 모멘텀은 "여전히 견고"

AI "SOX 주요 지지선 방어 여부 주목"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 15일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 반도체 종목들이 일제히 약세를 보이며 비상등이 켜졌다. AI(인공지능) 분석 결과, 최근 급등세를 이어온 AI 반도체주를 중심으로 밸류에이션 부담이 커진 가운데 미국 국채금리 상승과 국제유가 강세, 한국 반도체주의 급락 충격이 투자심리를 압박하고 있다는 판단이다.

◆ 금리·유가 상승에 AI 반도체주 부담 확대

AI 모델은 특히 미국 10년물 국채 수익률이 장중 4.5%를 웃돌며 지난해 이후 최고 수준 부근까지 오른 점을 핵심 변수로 지목했다. 미 연방준비제도(Fed)의 고금리 장기화 우려가 성장주 전반에 부담으로 작용하고 있다는 분석이다.

여기에 중동 지정학적 리스크 확대에 따른 국제유가 상승도 기술주 투자심리를 위축시키는 요인으로 꼽혔다. 미·이란 갈등이 재차 고조되면서 인플레이션 우려가 다시 커지고 있으며, 이는 고평가 논란이 있는 AI·반도체주에 부담을 줄 수 있다는 것이다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ 삼성전자·SK하이닉스 급락…K반도체 충격 뉴욕으로

특히 이날 AI가 가장 주목한 변수는 한국 반도체주의 급락이었다.

앞서 마감한 코스피 시장에서 삼성전자가 8% 넘게 급락했고 SK하이닉스 역시 7% 이상 하락하면서 미국 반도체주 투자심리에도 충격이 확산되는 모습이다. 삼성전자 노조의 총파업 가능성과 차익실현 매물이 동시에 겹치며 글로벌 메모리 공급망 불확실성이 부각됐다는 분석이다.

AI 모델은 "삼성전자 파업 이슈가 단순 노사 갈등을 넘어 글로벌 반도체 공급망 리스크로 인식되고 있다"며 "공급 차질 우려가 가격 상승 기대보다 시장 전반의 위험회피 심리를 자극하는 방향으로 작용하고 있다"고 진단했다.

실제 뉴욕증시 개장 전 거래에서 마이크론(MU)은 4% 넘게 하락했고, 웨스턴디지털(WDC) 역시 낸드플래시 가격 변동성 우려 속에 약세를 나타냈다. 엔비디아(NVDA)와 AMD(AMD), 브로드컴(AVGO) 등 주요 AI 반도체주들도 동반 약세 흐름을 보였다.

◆ "AI 투자 모멘텀은 여전히 견고"

다만 AI 모델은 중장기 AI 투자 모멘텀은 여전히 견고하다고 평가했다.

주요 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가 기대가 반도체 업종 하단을 지지할 가능성이 있다는 분석이다. 특히 오는 20일 예정된 엔비디아 실적 발표가 반도체 업종 전반의 방향성을 결정할 핵심 이벤트가 될 가능성이 크다고 봤다.

AI 모델은 엔비디아에 대해 "AI GPU 시장 지배력과 차세대 AI 서버 투자 확대 기대를 바탕으로 단기 변동성 속에서도 상대적 강세를 이어갈 가능성이 있다"고 평가했다.

AMD에 대해서는 데이터센터 GPU 시장 경쟁 심화 속에서도 중장기 성장 기대가 유지되고 있다고 분석했다. 마이크론은 HBM 수요 확대 기대에도 최근 급등에 따른 차익실현 압력을 경계해야 한다고 진단했다. 브로드컴은 AI 네트워크 및 맞춤형 반도체 수요 증가의 핵심 수혜주로 꼽혔다.

◆ AI "SOX 주요 지지선 방어 여부 주목"

AI 모델은 이날 핵심 관전 포인트로 필라델피아 반도체지수(SOX)의 11,000선 방어 여부를 제시했다. 최근 급등세 이후 차익실현 압력이 커진 가운데, 11,000선이 무너질 경우 단기 변동성이 확대될 가능성이 있다는 분석이다.

AI 모델은 "중장기 AI 반도체 상승 추세는 여전히 유효하지만 단기적으로는 금리와 유가 상승, 지정학 리스크에 따른 밸류에이션 부담이 커지는 구간"이라며 "장 초반 변동성이 확대될 가능성이 있지만 AI 투자 모멘텀이 유지되는 한 낙폭은 제한될 수 있다"고 전망했다.

koinwon@newspim.com