트럼프 "시진핑이 대만 방어 여부 물었지만 답 안 해"…미·중 정상 대만 문제 집중 논의

"그 답 아는 사람은 나뿐"…트럼프, 대만 방어 전략 함구

美 대만 무기 판매 결정 예고…중국 "내정 간섭" 반발 가능성

시진핑과 베이징 회담서 대만 문제 핵심 의제로 부상

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 대만 문제를 집중 논의했다고 밝혔다. 특히 시 주석이 중국의 대만 침공 시 미국의 방어 여부를 직접 물었지만, 트럼프 대통령은 답변을 피했다고 말했다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 중국 방문을 마치고 귀국하는 전용기 에어포스원에서 기자들과 만나 "시 주석과 대만 문제에 대해 많은 이야기를 나눴다"고 밝혔다. 그는 미국의 대만 무기 판매 문제 역시 회담 의제로 다뤄졌으며, 관련 결정은 조만간 내릴 것이라고 말했다.

다만 트럼프 대통령은 "대만 문제를 둘러싸고 갈등이 있다고 생각하지 않는다"며 "시 주석에게 어떤 약속도 하지 않았다"고 선을 그었다.

15일 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령이 베이징 중난하이에서 만나 대화를 나누고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

특히 그는 시 주석이 "중국이 대만을 공격할 경우 미국이 대만을 방어할 것이냐"고 직접 질문했다고 공개했다. 그러나 자신은 이에 대해 답하지 않았다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "그 답을 아는 사람은 단 한 명뿐이고, 바로 나"라며 "시 주석이 오늘 그 질문을 했지만 나는 '그 문제에 대해서는 이야기하지 않는다'고 말했다"고 했다.

중국은 대만을 자국 영토로 주장하며 미국의 대만 무기 판매를 내정 간섭으로 규정해 강하게 반발해왔다. 반면 미국은 대만과 공식 외교 관계는 없지만, 사실상 최대 안보 후원국이자 주요 무기 공급국 역할을 하고 있다.

이번 발언은 대만 문제를 둘러싼 미·중 간 긴장이 이어지는 가운데 나온 것으로, 향후 미국의 대만 무기 판매 결정과 대중 정책 방향에 관심이 쏠리고 있다.

koinwon@newspim.com