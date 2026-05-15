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번햄 그레이터맨체스터 시장, 차기 총리 후보로 급부상… 보궐선거로 의회 입성 노려

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  • 영국 언론은 15일 번햄 시장이 메이커필드 보궐선거를 통해 차기 노동당 총리 후보로 급부상했다고 보도했다
  • 메이커필드 보궐선거는 노동당 텃밭이 약화된 데다 개혁당과 녹색당이 약진해 번햄의 당선이 쉽지 않다는 분석이 나왔다
  • 번햄의 총리 도전 가능성이 거론되자 파운드화 가치가 1.5% 하락하는 등 시장에서는 그를 비시장 친화적 인물로 인식하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노동당 인사 중 가장 국민적 인기 높은 인물
당 대표 경선 참여 위해선 현역 의원 신분 획득해야
메이커필드 지역구 의원, 번햄 위해 자진 사퇴 발표

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 키어 스타머 총리의 리더십이 심각한 타격을 받고 있는 가운데 차기 노동당의 총리 후보로 앤디 번햄(56) 그레이터맨체스터 시장이 급부상하고 있다고 영국 언론들이 15일(현지 시각) 일제히 보도했다.

번햄 시장은 현직 하원의원이 아니기 때문에 지금으로서는 당 대표에 출마할 수 있는 자격이 없지만, 메이커필드 지역구의 조쉬 사이먼스 의원이 전날 자진 사퇴 의사를 밝히면서 번햄 시장이 의회에 입성할 수 있는 길을 터줬다.

번햄 시장은 "정치가 사람들을 위해 제대로 작동하도록 하기 위해 의회 복귀를 위한 시민들의 지지를 구할 것"이라며 "맨체스터 광역시에 가져온 변화를 영국 전역으로 확대해 나가고 싶다"고 했다. 

노동당 중앙당은 번햄 시장이 메이커필드 지역구에서 실시될 보궐선거에 출마하는 것을 막지 않겠다는 입장을 밝혔다. 

영국 BBC 방송은 "보궐선거는 아무리 빨라도 6월 18일 이후에나 실시될 수 있다"고 말했다. 

앤디 번햄 그레이터맨체스터 시장. [사진=로이터 뉴스핌]

■ 총리로 가는 길 '1차 관문'은 메이커필드 지역구 보궐선거

번햄이 총리까지 가기 위해서는 우선 보궐선거에서 승리해 하원의원이 돼야 한다. 하지만 최근 정치 판세는 노동당에 그리 유리하지 않다는 진단이 나오고 있다.  메이커필드 지역구는 한 때 노동당의 텃밭이었지만 더 이상 그렇지 않다고 한다.

지난 7일 실시된 지방선거에서 노동당은 역대급 참패를 당했다. 잉글랜드 지역 136개 선거구에서 약 5000명의 지방의회 의원을 뽑았는데 노동당은 1068석을 얻는데 그쳤다. 이전보다 무려 1496석이 줄었다. 

반면 극우 성향의 영국개혁당(Reform UK)은 기존 2석에서 1453석으로 의석을 늘리며 압승을 거뒀다. 

개혁당 잉글랜드 지부 부대표인 리처드 타이스는 "우리 당은 메이커필드 보궐선거를 기대하고 있다. 빨리 치러질수록 좋다"며 "우리 당이 획기적인 승리를 거두기 위해 가능한 모든 노력을 다할 것"이라고 했다. 

노동당의 표를 잠식할 가능성이 큰 녹색당도 다크호스이다. 녹색당은 지난 2월 고튼앤덴튼 지역구 보궐선거에 승리해 영국 정치권을 깜짝 놀라게 했고, 지난 7일 실시된 지방선거에서도 맨체스터 지역에서 크게 약진했다. 잉글랜드·웨일스 지역의 녹색당도 보궐선거 후보 선정 절차를 시작했다고 밝혔다. 

의회 입성에 성공한다고 해도 당 대표 경선에 참여하기 위해서는 최소 81명의 현역 노동당 의원들의 지지를 받아야 한다. 

현 노동당 당규는 현역 의원 20% 이상의 지지를 받아야 당 대표 경선에 참여할 수 있다고 규정하고 있다. 노동당 의원이 403명이라는 점을 감안하면 최소 81명의 지지가 필요한 것이다. 

현재 영국 정치권에서는 번햄 시장과 함께 전날 보건장관에서 물러난 웨스 스트리팅 전 장관, 스타머 정부에서 첫 부총리 겸 균형발전·주택 및 지역사회 장관을 맡았던 레이너 의원 등이 후보군으로 거론되고 있다.

■ 정치권과 언론, 번햄의 총리 가능성 크게 주목

번햄 시장은 각종 여론조사에서 유권자들로부터 가장 인기가 높은 정치인으로 평가되고 있다. 그를 지지하는 노동당 의원들도 많다. 

거의 10년 동안 그레이터맨체스터 시장으로 재직하면서 '북부의 왕'이라는 별명도 얻었다. 토니 블레어와 고든 브라운 정부에서는 장관직을 지냈다. 

영국 랭커셔 지방에서 태어난 그는 케임브리지 대학교에서 영어를 전공했고, 2001년 레이(Leigh) 지역구에서 처음 하원의원에 당선됐다. 2010년 당 대표에 도전했으나 실패했고, 이후 지방정치에 눈을 돌려 2017년부터 그레이터맨체스터 시장으로 재직해 왔다. 

또 다른 총리 후보군 중 한 명으로 평가되는 스트리팅 전 장관은 "우리는 (보궐선거에) 최고의 선수들을 경기장에 내보내야 한다"며 "번햄 시장이 그 중 한 명이라는 데는 의심의 여지가 없다"고 말했다. 

그는 "이번 보궐선거는 치열할 것이고 표를 얻으려면 상당한 노력이 필요할 것"이라며 "번햄이 승리할 가능성이 가장 높고, 이는 특정 파벌을 이용하거나 한 사람을 지지하는 것보다 훨씬 중요하다"고 말했다. 

지역구를 내준 사이먼스 의원은 자신이 사퇴하는 이유에 대해 "(번햄 시장이) 우리나라가 필요로 하는 변화를 이끌어낼 수 있을 것이라고 믿기 때문"이라며 "내가 지금까지 내린 결정 중 가장 어려운 결정이었다"고 했다. 

그는 지난 2024년 7월 실시된 총선에서 45.2%(1만8202표)를 득표해 31.8%를 얻어 2위를 차지한 개혁당 후보를 제치고 처음으로 하원의원 배지를 달았다.  

■ 파운드화 급락… "번햄이 시장 친화적이지 않다는 신호"

한편 지지세가 강력한 번햄 시장의 차기 총리 경선 합류 가능성이 제기되면서 파운드 환율은 크게 떨어졌다. 국채 수익률은 상승했다. 

XTB의 연구 책임자인 캐슬린 브룩스는 "파운드화 가치가 이번 주에 1.5% 하락했다"며 "이는 번햄이 모든 후보 중에서 시장 친화적이지 않은 인물이라는 신호"라고 말했다. 

그는 "스트리팅 전 장관이 사퇴했을 때는 파운드화에 이처럼 부정적인 영향을 미치지 않았다"고 했다. 

ihjang67@newspim.com

 

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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