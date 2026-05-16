트럼프 "대만 정책 변화 없다"… 中왕이 "우리 입장 이해" 엇갈린 해석

시진핑, 트럼프 초청 수락…올 9월 24일 방미 예정

경제·무역 등 성과에도 대만 문제선 여전한 '온도 차'

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 중국 베이징에서 시진핑 국가주석과 이틀간 정상회담을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 대만 정책에 변화가 없음을 재확인했다. 반면 중국 측은 미국이 '하나의 중국' 입장을 이해했다는 해석을 내놓으며 미묘한 입장 차를 드러냈다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 방영된 폭스뉴스 인터뷰에서 미국의 대만 정책을 묻는 질문에 "아무것도 바뀌지 않았다"며 기존의 '전략적 모호성' 기조를 유지하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 "누군가의 독립을 바라지 않는다"고 덧붙였다. 이어 "중국이 긴장을 완화하기를 바란다"며 "전쟁을 위해 9500마일(1만5200km)을 이동하는 상황은 원치 않는다"고 말했다. 이번 정상회담을 계기로 대만 국민들이 더 안전하다고 느껴야 하는지 아니면 덜 안전하다고 느껴야 하는지 묻는 질문에 트럼프 대통령은 "중립적(Neutral)"이라며 "이 상황은 수년간 지속돼 왔다"고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 귀국길에 오른 직후 에어포스원에서 기자들과 만나 시 주석이 '중국의 대만 침공 시 미국이 군사 개입을 할 것인지'를 직접 물었다고 공개하며, 이에 대해 "그런 문제는 언급하지 않는다(I don't talk about those things)"고 답했다고 밝혔다.

반면 중국 측은 미국이 자신들의 입장을 상당 부분 수용했다는 점을 강조했다. 관영 신화통신에 따르면 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장은 이날 브리핑에서 "이번 회담을 통해 미국이 중국의 입장을 이해하고 우려를 중시하고 있음을 확인했다"며 "국제사회와 마찬가지로 대만 독립을 인정하거나 수용하지 않는다는 점을 느꼈다"고 주장했다.

이와 함께 왕 부장은 시진핑 주석이 트럼프 대통령의 초청을 수락해 올해 가을 미국을 국빈 방문할 예정이라고 밝혔다. 앞서 트럼프 대통령은 전날 인민대회당에서 열린 국빈 만찬에서 시 주석에게 오는 9월 24일 백악관 방문을 요청한 바 있다.

2026년 5월 15일, 중국 베이징 서우두 국제공항에서 에어포스 원(미 대통령 전용기)에 탑승하기 전 왕이 중국 외교부장과 대화를 나누는 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

왕 부장은 이번 회담을 "양국 관계를 '건설적 전략 안정 관계'로 재정립한 역사적 회동"으로 평가했다. 또 무역 문제와 관련해 "대등한 관세 인하 틀 아래 양자 무역 확대에 합의했다"고 설명했다.

그러면서 "대만 문제를 적절히 처리하지 못할 경우 중미 관계 전체가 위험에 처할 수 있다"고 경고하고, "미국이 실제 행동으로 대만해협의 평화를 수호하길 바란다"고 촉구했다.

양국 정상은 이와 함께 중동 정세와 우크라이나 전쟁 등 주요 국제 현안도 논의했다. 왕 부장에 따르면 시 주석은 "무력으로는 문제를 해결할 수 없으며 대화가 유일한 해법"이라며 호르무즈 해협 재개방과 미·이란 핵 협상 재개를 강조했다.

러시아·우크라이나 전쟁과 관련해서는 양국 모두 조속한 종전을 희망하며 정치적 해결을 위해 계속 소통하기로 했다. 다만 신화통신이 언급한 '한반도 문제'에 대해서는 이번 브리핑에서 구체적인 설명이 나오지 않았다.

왕 부장은 이번 정상회담이 환영 행사와 소규모 회담 등을 포함해 약 9시간 동안 진행됐으며 "솔직하고 깊이 있는 논의가 이뤄졌다"고 평가했다. 아울러 외교·군사·경제·보건·농업 등 각 분야에서 교류를 확대하고 인적 교류도 강화하기로 했다고 덧붙였다.

중국 공식 방문을 마치고 미국으로 돌아오는 에어포스 원(미 대통령 전용기) 기내에서 기자단에게 발언하는 도널드 트럼프 미국 대통령, 2026년 5월 15일. [사진=로이터 뉴스핌]

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