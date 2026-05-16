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유럽증시, 트럼프 소득 없는 방중 마무리와 유가 상승에 하락… 독일 2.0% 내려

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  • 유럽 주요국 증시는 15일 트럼프의 중국 방중 성과 부재 진단 등으로 일제히 하락했다
  • 국제 유가는 호르무즈 해협·이란 불확실성 속에 브렌트유 기준 3%대 급등하며 에너지 인플레 우려를 키웠다
  • 영국에선 스타머 총리 리더십 붕괴 속 번햄 시장 등 당권 경쟁 본격화로 파운드화 급락·국채 수익률 상승이 나타났다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 유럽 주요국의 증시가 15일(현지 시각) 일제히 하락했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2박3일 동안 중국을 국빈 방문했지만 가시적인 열매는 없었다는 진단이 제기되면서 국제사회가 실망하는 모습이 역력했다.

국제 유가는 오름세를 보였다.

영국에서는 키어 스타머 총리의 리더십이 크게 상처를 받은 가운데 총리직에 도전하겠다는 후보들이 속속 등장했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 9.13포인트(1.48%) 떨어진 606.92로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 505.69포인트(2.07%) 내린 2만3950.57에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 177.56포인트(1.71%) 하락한 1만195.37로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 129.72포인트(1.60%) 후퇴한 7952.55로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 933.80포인트(1.87%) 내린 4만9116.47에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 186.50포인트(1.05%) 떨어진 1만7622.70에 마감했다.

이탈리아 밀라노 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 이날 중국 방문을 마치고 귀국길에 올랐다.

이번 방중 기간 동안 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 호르무즈 해협의 개방과 이란 핵무기 보유 반대 등에 합의했다고 밝혔다. 하지만 이들 목표를 어떻게 달성할 것인지 구체적인 대책에 대해서는 아무런 소득이 없었다. 

로이터 통신은 "호르무즈 해협 재개방과 관련해 거의 진전이 없었다"고 했고, 영국 일간 가디언은 "이란 문제와 관련된 합의는 여전히 손에 잡히지 않는 상태"라고 했다 

기름값은 상승세를 나타냈다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 영국 시각 오후 6시10분 현재 3.06% 오른 배럴당 108.95달러에 거래됐다. 

온라인 외환·CFD 거래업체 iFOREX의 수석 시장분석가 마이클 휴슨은 "에너지 가격은 현재 유럽이 직면한 가장 큰 문제"라며 "궁극적으로 이를 해결하려는 정치적 의지가 보이지 않고 있고, 시장은 이를 가격에 반영하고 있다"고 말했다.

영국에서는 스타머 총리가 본격적인 당권 도전에 직면하고 있다. 전날 웨스 스트리팅 보건장관이 사퇴한 데 이어 이날 노동당 인사 중 가장 대중적 지지도가 높고 주목을 받고 있는 앤디 번햄 그레이터맨체스터 시장이 본격적인 당권 경쟁에 뛰어들었다. 

번햄 시장의 등장으로 파운드 환율은 급락하고 국채 수익률은 상승했다. XTB의 연구 책임자 캐슬린 브룩스는 "파운드화 가치가 이번 주에 1.5% 하락했다. 이는 번햄이 모든 후보 중에서 가장 시장 친화적이지 않은 인물이라는 신호"라고 말했다.  

이번 주 유럽 각국과 미국에서 발표된 물가 지표는 에너지 비용 급등이 소비자 물가와 생산자 물가에 반영되기 시작했음을 보여줬다. 투자자들은 유럽중앙은행(ECB)이 연말까지 최소 두 차례 금리를 인상할 가능성을 반영하고 있다. 

최근 급등했던 반도체주는 숨 고르기에 들어갔다. 네덜란드 반도체 장비업체 ASML은 4.4%, 독일 반도체 장비업체 아이스트론(Aixtron)은 6% 하락했다.

기초자원 지수는 금속 가격 약세 영향으로 5.1% 급락했고, 방산주도 3.6% 하락했다. 

경기 민감주인 경기순환 업종도 압박을 받았다. 은행주는 6% 하락했다. 프랑스 은행 BNP파리바는 3%, 독일의 도이체방크는 2.6% 내렸다.

세계 최대 명품 그룹인 프랑스의 루이비통모에헤네시(LVMH)는 패션 브랜드 마크제이콥스를 매각하기로 합의한 뒤 1.1% 하락했다.

유럽 최대 자동차 그룹 중 하나인 스텔란티스는 4.2% 내렸다. 중국 국영 자동차업체 둥펑자동차와 10억 유로규모 계약을 체결, 중국 현지에서 주로 해외로 수출하게 될 푸조·지프 브랜드 차량을 생산하기로 한 데 따른 것이다. 

ihjang67@newspim.com

 

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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