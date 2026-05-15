전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.16 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 개장 전 특징주...피그마·덱스컴·파파존스↑ VS 반도체주·세레브라스 시스템즈↓

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 뉴욕증시는 15일 개장 전 실적·M&A·반도체 우려로 종목별로 등락을 달리했다.
  • 피그마·덱스컴·부트반·파파존스·제미니 등은 실적 호조와 인수·투자 기대에 3~20%대 강세를 보였다.
  • 어플라이드 머티어리얼츠와 주요 반도체·AI 칩·광산주는 차익실현과 금속·업황 우려로 2~5%대 약세를 나타냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 15일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인수합병(M&A), 반도체 업황 우려 등에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

반도체주들은 미국 국채금리 상승과 차익실현 매물 영향으로 일제히 약세를 나타낸 반면, 실적 호조와 인수 기대감이 부각된 일부 소비재·소프트웨어 종목들은 강세를 보였다.

마이크론 로고 [사진=블룸버그]

▷ 상승 종목

◆ 피그마(FIG)

협업형 인터페이스 디자인 플랫폼 업체 피그마는 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적을 발표하면서 개장 전 주가가 9% 가까이 상승했다.

회사는 조정 주당순이익(EPS) 10센트, 매출 3억3300만달러를 기록했다. 이는 금융정보업체 LSEG 기준 시장 예상치인 EPS 6센트, 매출 3억1300만달러를 모두 웃도는 수준이다.

 

◆ 덱스컴(DXCM)

당뇨병 관리기기 업체 덱스컴은 행동주의 투자사 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트와 신규 독립 이사 2명 선임에 합의했다고 밝히면서 프리마켓에서 주가가 3% 넘게 상승했다.

◆ 부트 반 홀딩스(BOOT)

웨스턴 스타일 의류업체 부트반 홀딩스는 회계연도 4분기 매출이 시장 예상치를 웃돌면서 주가가 6% 이상 상승했다.

회사는 매출 5억3880만달러를 기록해 팩트셋 기준 시장 예상치인 5억3120만달러를 상회했다. 실적 역시 예상치를 소폭 웃돌았다.

◆ 파파존스 인터내셔널(PZZA)

피자 프랜차이즈 업체 파파존스 인터내셔널은 최대 가맹점 사업자가 회사를 인수하는 방안을 추진 중이라는 로이터 보도 이후 주가가 10% 넘게 상승했다.

보도에 따르면 투자사 어스 캐피털(Irth Capital)은 미국 내 매장의 약 10%를 운영 중인 가맹점 사업자와 함께 회사를 비상장사로 전환하는 방안을 검토 중이다.

◆ 제미니 스페이스 스테이션(GEM)

윙클보스 형제가 운영하는 암호화폐 거래소 제미니 스페이스 스테이션은 윙클보스 캐피털 펀드로부터 1억달러 규모 전략적 투자를 유치했다고 밝히면서 개장 전 주가가 20% 급등했다.

회사는 1분기 매출이 시장 예상치를 웃돌았고, 순손실 역시 예상보다 적었다고 밝혔다.

▷ 하락 종목

◆ 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)

반도체 장비업체 어플라이드 머티어리얼즈는 시장 예상치를 웃도는 회계연도 2분기 실적에도 주가가 2% 하락했다.

회사는 조정 EPS 2.86달러, 매출 79억1000만달러를 기록했다. 이는 LSEG 기준 시장 예상치인 EPS 2.66달러, 매출 76억5000만달러를 웃도는 수준이다.

◆ 반도체주

반도체주들은 차익실현 매물과 업황 둔화 우려 속에 일제히 약세를 나타냈다. 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 6주 연속 상승 흐름이 꺾일 가능성이 제기됐다.

마벨 테크놀로지(MRVL)와 인텔(INTC)은 각각 4% 하락했고, ASML(ASML)과 Arm(ARM)은 3.5% 넘게 떨어졌다. AMD(AMD) 역시 3% 가까이 하락했다.

◆ 세레브라스 시스템즈(CBRS)

AI 칩 업체 세레브라스 시스템즈는 나스닥 상장 첫날 68% 급등한 이후 차익실현 매물이 출회되며 주가가 3% 넘게 하락했다.

◆ 프리포트 맥모란(FCX)

광산업체 프리포트 맥모란은 금속 가격 급락 여파로 주가가 5% 넘게 하락했다.

금과 은 가격은 각각 2%, 7% 넘게 하락했고 산업용 금속인 구리 가격 역시 4% 가까이 급락했다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
사진
이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동