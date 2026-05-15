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뉴욕증시 프리뷰, 미·중 정상회담 실망감·국채금리 급등에 나스닥 선물 1%대 하락

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  • 미국 증시 선물이 15일 기술주 차익실현과 국채 금리 급등으로 하락했다
  • 중동 전쟁 장기화와 미·중 정상회담 부진으로 인플레·금리 우려가 커지며 AI·반도체 랠리가 흔들렸다
  • 유가 급등에 항공주가 약세를 보인 반면 마이크로소프트·덱스컴·제미니 등은 개별 호재로 상승했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미 국채 금리 급등…"AI 랠리 경고 신호"
미·중 정상회담 기대 이하…보잉·항공주 약세
반도체와 AI 관련 기술주 일제 하락

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물은 15일(현지시간) 기술주 중심의 차익실현 매물과 국채 수익률 급등 여파로 일제히 하락했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담이 시장 기대에 못 미친 데다, 중동 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 우려까지 겹치며 인공지능(AI) 중심의 뉴욕증시 랠리가 흔들리는 모습이다.

미 동부시간 오전 8시 25분 기준 다우존스 E-미니 선물은 437.00포인트(0.87%) 하락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 E-미니 선물은 93.00포인트(1.24%), 나스닥100 E-미니 선물은 496.25포인트(1.67%) 떨어졌다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.12 mj72284@newspim.com

특히 최근 급등세를 이어왔던 반도체와 AI 관련 기술주에 차익실현 매물이 집중됐다. ▲인텔(INTC)은 4% 하락했고 ▲AMD(AMD) ▲마이크론 테크놀로지(MU) ▲엔비디아(NVDA)는 각각 2% 안팎 내렸다. 전날 나스닥 상장 첫날 68% 폭등했던 반도체 기업 ▲세레브라스 시스템즈(CBRS)도 개장 전 거래에서 4% 하락했다.

반도체 장비업체 ▲어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 시장 예상치를 웃도는 3분기 실적 전망을 제시했음에도 2% 가까이 하락했다. ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 6%, ▲ASML(ASML)과 ▲Arm(ARM)은 각각 3.5% 넘게 떨어졌다.

아담 크리사풀리 바이털 날리지(Vital Knowledge) 창립자는 "최근 몇 주간 기술주 상승세는 극도로 지속 불가능한 수준이었다"며 "헤드라인과 무관하게 차익실현 압력에 취약한 상태"라고 분석했다.

◆ 미 국채 금리 급등…"AI 랠리 경고 신호"

시장 불안을 키운 것은 급등한 국채 금리였다. 글로벌 차입 비용의 기준 역할을 하는 미국 10년물 국채 수익률은 4.54%까지 치솟으며 2025년 5월 이후 최고 수준을 기록했다.

글로벌 국채 수익률도 동반 상승했다. 시장에서는 이란 전쟁 장기화가 물가를 자극하고 경제 성장에는 부담을 줄 것이라는 우려가 확산되면서, 주요 중앙은행들이 예상보다 빠르게 금리를 인상할 가능성을 반영하기 시작했다.

CME 그룹의 페드워치(FedWatch)에 따르면 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 12월 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상할 가능성은 최근 일주일 사이 두 배 이상 상승해 약 40% 수준까지 올라갔다.

국제유가도 상승세를 이어갔다. 호르무즈 해협 폐쇄가 지속되면서 글로벌 에너지 공급 우려가 커졌기 때문이다. 브렌트유 선물은 약 2% 오른 배럴당 108달러, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 3% 상승한 배럴당 104달러를 기록했다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

이란과 미국 간 2개월 반 넘게 이어진 충돌을 끝내기 위한 협상 역시 별다른 진전을 보이지 못하고 있다.

스위스쿼트의 이펙 오즈카르데스카야 선임 애널리스트는 "중동 전쟁이 길어질수록 에너지 가격은 더 상승하게 된다"며 "이는 인플레이션 기대와 차입 비용을 끌어올리고, 추가 데이터센터 건설 비용까지 높이는 결과로 이어진다"고 말했다.

그는 이어 "화려한 실적과 더 화려한 실적 기대감에 가려 많은 기술주 투자자들이 외면해온 위험 신호"라고 지적했다.

◆ 미·중 정상회담 기대 이하…보잉·항공주 약세

투자자들은 이날 종료된 미·중 정상회담 결과에도 실망감을 나타냈다. 양국은 무역, 관세, 이란, 대만 문제 등을 폭넓게 논의했지만 시장이 기대했던 수준의 대형 합의는 나오지 않았다.

백악관 관계자가 전한 미국 측 회담 결과문에 따르면 양국은 호르무즈 해협 개방 유지 필요성에는 공감했다.

그러나 크리사풀리는 "회담에서 나온 몇 안 되는 헤드라인 가운데 하나였던 보잉 주문 발표조차 기대 이하 수준이었다"고 평가했다.

▲보잉(BA)의 주가는 전날 약 5% 급락한 데 이어 이날도 하락세를 이어갔다. 트럼프 대통령이 중국이 보잉 항공기 200대를 구매하기로 했다고 밝혔지만, 이는 기존 시장 예상보다 단 50대 많은 수준에 그쳤기 때문이다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 블룸버그TV와의 인터뷰에서 "반도체 수출 규제는 이번 미·중 회담의 핵심 의제가 아니었다"고 밝혔다.

반면 ▲마이크로소프트(MSFT)는 강세를 나타냈다. 빌 애크먼 퍼싱스퀘어 최고경영자(CEO)가 자사 펀드가 마이크로소프트 지분을 매입했다고 밝히면서 주가는 1% 가까이 상승했다.

의료기기업체 ▲덱스컴(DXCM)은 행동주의 투자자 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트와 협력해 독립 이사 2명을 선임하고 핵심 이사회 위원회를 개편하겠다고 발표한 뒤 3.5% 상승했다.

가상자산 거래소 ▲제미니 스페이스 스테이션(GEMI)은 윙클보스 캐피털 펀드로부터 1억달러 규모 전략적 투자를 유치했다고 발표한 뒤 개장 전 거래에서 20% 넘게 급등했다.

유가 급등 영향으로 항공주는 전반적으로 약세를 나타냈다. ▲델타항공(DAL)은 0.3% 하락했고 ▲유나이티드항공(UAL) ▲사우스웨스트항공(LUV) ▲알래스카항공(ALK)은 0.9~1.3%가량 떨어졌다.

전날 뉴욕증시는 사상 최고치로 마감했다. 다우지수는 다시 5만선을 회복했고, S&P500 지수는 사상 처음으로 7500선을 돌파했다. 시장에서는 AI 열풍이 증시 랠리를 이끌어왔지만, 최근에는 상승세가 대형 기술주에 과도하게 집중되고 있다는 우려가 커지고 있다.

키스 러너 트루이스트 어드바이저리 서비스 최고투자책임자(CIO)는 CNBC 인터뷰에서 "시장 전반으로 상승세가 확산되는 흐름이 사실상 약해졌다"며 "현재 시장은 기술주 비중이 지나치게 높아 주요 지수가 버티고 있는 상황"이라고 말했다.

마이크로소프트.[사진=로이터 뉴스핌]

koinwon@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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