李대통령, 농번기 앞두고 대구서 모내기 체험…"농업인 감사"

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새참 간담회로 농업인과 소통의 시간

"모두가 걱정 없이 살 나라 되길 바라"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 15일 농번기를 앞두고 대구 군위군 소보면 도산 1리 우무실마을을 찾아 모내기를 직접 체험하고 지역 농업인의 현장 고충을 귀담아 들었다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 저녁 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 지역 농업인과 소통의 시간을 위해 우무실마을을 찾았다고 밝혔다.

이재명 대통령이 15일 농번기를 앞두고 대구 군위군 소보면 도산 1리 우무실마을을 찾아 이앙기로 모내기를 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 장화를 신고 논으로 직접 들어가 이앙기에 올랐다. 모판에서 모를 분리해 이앙기 뒤편 탑재대에 실었다. 영남과 호남에서 가장 밥맛이 좋은 쌀이라는 '영호진미'를 함께 심었다.

이 대통령은 모내기를 마친 뒤 모가 삐뚤빼뚤 심어진 것을 보며 "멀리 보고 운행해야 하는데 가까이 본 것 같다"고 말했다. 자율 주행하는 이앙기가 반듯하게 모를 심는 것을 보며 "내가 한 것보다 훨씬 낫다"고 말하기도 했다.

이재명 대통령이 15일 밀짚모자를 쓰고 농번기를 앞둔 대구 군위군 소보면 도산 1리 우무실마을을 찾아 모내기 체험과 새참 간담회를 했다. [사진=청와대]

논에서 농로로 올라가다 얼굴에 흙이 튀자 "일을 한 것 같다"며 농담하기도 했다. 이 대통령은 모내기 체험을 끝내고 드론 방제를 지켜보며 최신화된 농업 기술을 살폈다.

이어 청년 농업인과 마을 어르신, 주민과 함께 편안한 분위기 속에서 다양한 이야기를 나눴다.

이재명 대통령이 15일 농번기를 앞두고 대구 군위군 소보면 도산 1리 우무실마을을 찾아 모내기를 직접 체험하고 농민들과 새참 간담회를 하고 있다. [사진=청와대]

김교묵 도산 1리 이장은 "이 대통령을 칭찬해드리고 싶다"며 "쌀 농사를 짓는 사람들에게 살맛 나는 세상을 만들어줘 감사하다"고 고마움을 전했다. 김 이장이 "햇빛 소득 마을도 당차게 준비하고 있다"고 하자 이 대통령은 "요건만 맞으면 최대한 많은 곳이 지원받을 수 있도록 하겠다"고 화답했다.

이재명 대통령이 15일 농번기를 앞두고 대구 군위군 소보면 도산 1리 우무실마을을 찾아 모내기를 직접 체험하고 새참 간담회를 한 후 마을 주민과 기념사진을 찍고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "우무실마을의 이름처럼 국민 모두가 걱정 없이 살아갈 수 있는 나라가 되길 바란다"며 "직접 모내기를 해보니 농업인이 현장에서 얼마나 큰 수고를 감당하고 있는지 느낄 수 있었다"고 말했다.

이 대통령은 "현장에서 땀 흘려 애쓰는 농업인께 깊이 감사드린다"고 고마움을 표했다.

pcjay@newspim.com