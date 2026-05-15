티켓투더문X인도솔, 하남 스타필드서 팝업스토어 오픈

AI 핵심 요약beta
- 트랜드메카는 15일부터 28일까지 하남 스타필드에서 티켓투더문·인도솔 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다
- 팝업스토어에서 재활용 소재 적용 인도솔 풋웨어와 티켓투더문 백팩·슬링백 등 라이프스타일 제품을 선보인다고 했다
- 인스타그램 팔로우·인증 사진 업로드 시 추가 할인과 사은품을 제공하는 고객 참여형 이벤트를 진행한다고 했다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = ㈜트랜드메카는 라이프스타일 브랜드 티켓투더문과 풋웨어 브랜드 인도솔의 팝업스토어를 오는 15일부터 28일까지 하남 스타필드 1층 신세계백화점 연결 입구에서 운영한다고 밝혔다.
이번 팝업스토어에서는 인도솔의 샌들·슬리퍼 등 풋웨어 제품군과 티켓투더문의 캠프캡 컬렉션, 백팩, 에코백, 슬링백 등을 선보인다.
인도솔은 폐타이어를 재활용한 신발 밑창과 비건 소재를 적용한 제품을 운영하고 있으며, 이번 팝업에서는 브랜드의 지속가능성 콘셉트와 제품군을 오프라인에서 체험할 수 있도록 구성했다.
티켓투더문은 경량 나일론 소재와 패커블 구조를 기반으로 한 라이프스타일 제품을 중심으로 전개하고 있다.
현장에서는 고객 참여형 이벤트도 함께 진행된다. 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 필수 해시태그와 함께 인증 사진을 업로드한 고객에게는 전 제품 최대 10% 추가 할인 혜택이 제공된다.
또 브랜드 구분 없이 4만 원 이상 구매 고객에게는 티켓투더문 익스프레스백을 증정하며, 현장에 설치된 티켓투더문 빈백과 함께 촬영한 인증 사진을 인스타그램에 업로드한 고객에게는 키체인을 제공한다.
트랜드메카 관계자는 "하남 스타필드를 찾는 소비자들이 두 브랜드의 제품과 브랜드 콘셉트를 직접 경험할 수 있도록 이번 팝업을 기획했다"고 밝혔다.
한편 티켓투더문은 1996년 인도네시아 발리에서 시작한 캠핑 해먹 브랜드로, 백팩·에코백·슬링백 등 라이프스타일 제품군을 운영하고 있다.
인도솔은 2009년 인도네시아에서 시작한 지속가능 라이프스타일 풋웨어 브랜드로, 폐타이어 재활용 소재를 활용한 제품을 선보이고 있다.
whitss@newspim.com