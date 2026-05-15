송언석, '허태정 발가락' 정조준…이장우 "대전, 4만불 시대 도약"

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15일 송언석 원내대표, 대전 지원...민주당 '도덕성' '무능' 총공세

"허태정, 발가락부터 해명...정원오, 주폭 의혹 사과도 없어"

이장우 "꿀잼·경제도시 만들었다...지선, 대한민국 명운 가를 것"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 국민의힘이 대전에서 더불어민주당을 향한 '도덕성·무능 프레임' 총공세에 나섰다. 15일 송언석 국민의힘 원내대표가 허태정 민주당 대전시장 후보를 향해 "'더불어거짓말' 시장이 되려 하냐"며 맹공을 퍼부었다. 이장우 국민의힘 대전시장 후보 역시 "민선7기 허태정 시정의 무능·무책임·무대책 '3무 시정'을 심판하는 선거가 될 것"이라며 '민주당 심판론'을 전면에 내세웠다.

송언석 원내대표는 이날 오후 대전 서구 둔산동에 위치한 이장우 시장 후보 선거캠프를 찾아 공동기자회견을 열고 이장우 시정 성과를 부각하며 지원 유세에 나섰다. 송언석 원내대표는 "대전은 전국 16개 시·도 가운데 능력과 실적 평가가 가장 명확한 곳"이라며 "수치만 봐도 이장우 성과와 허태정 시장 시절의 차이가 너무 명확하다"고 주장했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 오후 대전 서구 둔산동 이장우 선거캠프에서 공동 기자회견을 열고 허태정 후보의 발가락 절단 논란을 강도 높게 비판했다. 송 원내대표는 허 후보를 겨냥해 "본인 발가락이 왜 잘렸는지 기억 못하는 사람에게 어떻게 대전시정을 맡길 수 있겠느냐"며 "'더불어거짓말' 후보가 시장이 돼선 안 된다. 능력이 검증된 후보가 대전을 이끌어야 한다"고 말했다. nn0416@newspim.com

그는 "허태정 시장 시절 전국 최하위권이던 도시 브랜드 평판이 전국 1위가 됐고, 외국인 직접투자는 500% 넘게 증가해 비수도권 2위로 뛰었다"며 "상장기업 수는 405개에서 605개로 늘었고 시가총액도 34조 원에서 84조 원으로 증가했다"고 강조했다.

이어 "인구 감소세였던 대전이 다시 증가세로 돌아섰다"며 "우물쭈물 무능 시장이냐, 일 잘하는 추진력 있는 시장이냐 결론은 간단하다"면서 이장우 시정이 성과 면에서 압도적이었다고 강조했다.

특히 이날 송 원내대표는 허 후보의 발가락 절단 논란과 논문 표절 문제도 거론하며 민주당의 '도덕성' 이슈를 강하게 짚었다.

그는 "발가락 절단 사유를 제대로 해명하지 못하고 기억도 나지 않는다고 한다"고 꼬집으며 "논문 표절도 80% 이상 베껴 학위를 반납한 역대급 사례"라고 비판했다.

또 "이장우 후보가 토론하자고 하는데도 도망만 다닌다"며 "당내 경선 토론에서도 장철민 의원이 '위선적이고 비겁하다'고 하지 않았느냐"고 허 후보의 리더십과 도덕성을 정면으로 문제 삼았다.

이와 함께 정원오 민주당 서울시장 후보의 주취폭행 논란까지 언급하며 "잘못이 있으면 인정하고 사과할 줄 아는 용기가 지도자의 자질"이라고 강하게 짚었다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 대전 서구 둔산동에 위치한 이장우 대전시장 선거캠프를 찾아 공동기자회견을 열고 필승을 다짐했다. 사진은 송언석 원내대표와 이장우 후보, 대전 5개 구청장 후보들이 손을 잡고 만세 포즈를 취하며 지방선거 승리를 결의하고 있는 모습. nn0416@newspim.com

이어 마이크를 잡은 이장우 후보도 민주당 시정을 겨냥한 공세 수위를 끌어올렸다. 이장우 후보는 "민주당 시장 시절 도시철도 2호선, 유성복합터미널, 안산첨단산단, 3대 하천 준설 등 난제가 쌓여 있었지만 시장 취임 이후 대부분 해결했다"며 "노잼도시라 불리던 대전을 꿀잼도시·핫잼도시로 바꿨다"고 말했다.

또 "0시축제에만 200만 명 이상이 찾고 청년들이 몰리는 도시가 됐다"며 "상장기업과 시가총액도 급증했고 감소하던 인구도 반등했다"고 강조했다.

그러면서 경제도시 도약을 약속하며 대전 미래 성장 청사진을 제시했다. 이장우 후보는 "민선9기까지 대전을 전국 최초 4만불 시대 도시로 만들고 상장기업 100개, 시가총액 200조의 경제도시로 키우겠다"고 공약했다.

이날 함께 참석한 구청장 후보들도 정권 견제와 지역 발전론을 강조했다.

박희조 동구청장 후보는 "잘못된 미래를 바로잡는 선거가 돼야 한다"고 말했고, 조원휘 유성구청장 후보는 "민주당의 잃어버린 16년을 끝내고 확 바뀐 유성을 만들겠다"고 밝혔다.

또 서철모 서구청장 후보는 "독주하는 민주당을 견제할 힘이 필요하다"고 했으며, 최충규 대덕구청장 후보는 "정치꾼이 아니라 검증된 일꾼을 뽑아야 한다"

고 말했다.

끝으로 이장우 후보는 "이번 선거는 대한민국 자유민주주의의 명운을 가르는 중대한 선거"이라며 "대전에서는 민선7기 허태정 시정의 무능·무책임·무대책을 심파하는 무대가 될 것"이라며 지방선거 승리를 다짐했다.

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