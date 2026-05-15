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송언석, '허태정 발가락' 정조준…이장우 "대전, 4만불 시대 도약"

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  • 국민의힘 송언석이 15일 대전서 허태정을 비판했다
  • 허태정 발가락·표절 논란을 들어 도덕성 공세를 폈다
  • 이장우는 대전 성과를 내세우며 민주당 심판을 주장했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

15일 송언석 원내대표, 대전 지원...민주당 '도덕성' '무능' 총공세
"허태정, 발가락부터 해명...정원오, 주폭 의혹 사과도 없어"
이장우 "꿀잼·경제도시 만들었다...지선, 대한민국 명운 가를 것"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 국민의힘이 대전에서 더불어민주당을 향한 '도덕성·무능 프레임' 총공세에 나섰다. 15일 송언석 국민의힘 원내대표가 허태정 민주당 대전시장 후보를 향해 "'더불어거짓말' 시장이 되려 하냐"며 맹공을 퍼부었다. 이장우 국민의힘 대전시장 후보 역시 "민선7기 허태정 시정의 무능·무책임·무대책 '3무 시정'을 심판하는 선거가 될 것"이라며 '민주당 심판론'을 전면에 내세웠다.

송언석 원내대표는 이날 오후 대전 서구 둔산동에 위치한 이장우 시장 후보 선거캠프를 찾아 공동기자회견을 열고 이장우 시정 성과를 부각하며 지원 유세에 나섰다. 송언석 원내대표는 "대전은 전국 16개 시·도 가운데 능력과 실적 평가가 가장 명확한 곳"이라며 "수치만 봐도 이장우 성과와 허태정 시장 시절의 차이가 너무 명확하다"고 주장했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 오후 대전 서구 둔산동 이장우 선거캠프에서 공동 기자회견을 열고 허태정 후보의 발가락 절단 논란을 강도 높게 비판했다. 송 원내대표는 허 후보를 겨냥해 "본인 발가락이 왜 잘렸는지 기억 못하는 사람에게 어떻게 대전시정을 맡길 수 있겠느냐"며 "'더불어거짓말' 후보가 시장이 돼선 안 된다. 능력이 검증된 후보가 대전을 이끌어야 한다"고 말했다. nn0416@newspim.com

그는 "허태정 시장 시절 전국 최하위권이던 도시 브랜드 평판이 전국 1위가 됐고, 외국인 직접투자는 500% 넘게 증가해 비수도권 2위로 뛰었다"며 "상장기업 수는 405개에서 605개로 늘었고 시가총액도 34조 원에서 84조 원으로 증가했다"고 강조했다.

이어 "인구 감소세였던 대전이 다시 증가세로 돌아섰다"며 "우물쭈물 무능 시장이냐, 일 잘하는 추진력 있는 시장이냐 결론은 간단하다"면서 이장우 시정이 성과 면에서 압도적이었다고 강조했다.

특히 이날 송 원내대표는 허 후보의 발가락 절단 논란과 논문 표절 문제도 거론하며 민주당의 '도덕성' 이슈를 강하게 짚었다.

그는 "발가락 절단 사유를 제대로 해명하지 못하고 기억도 나지 않는다고 한다"고 꼬집으며 "논문 표절도 80% 이상 베껴 학위를 반납한 역대급 사례"라고 비판했다.

또 "이장우 후보가 토론하자고 하는데도 도망만 다닌다"며 "당내 경선 토론에서도 장철민 의원이 '위선적이고 비겁하다'고 하지 않았느냐"고 허 후보의 리더십과 도덕성을 정면으로 문제 삼았다.

이와 함께 정원오 민주당 서울시장 후보의 주취폭행 논란까지 언급하며 "잘못이 있으면 인정하고 사과할 줄 아는 용기가 지도자의 자질"이라고 강하게 짚었다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 대전 서구 둔산동에 위치한 이장우 대전시장 선거캠프를 찾아 공동기자회견을 열고 필승을 다짐했다. 사진은 송언석 원내대표와 이장우 후보, 대전 5개 구청장 후보들이 손을 잡고 만세 포즈를 취하며 지방선거 승리를 결의하고 있는 모습. nn0416@newspim.com

이어 마이크를 잡은 이장우 후보도 민주당 시정을 겨냥한 공세 수위를 끌어올렸다. 이장우 후보는 "민주당 시장 시절 도시철도 2호선, 유성복합터미널, 안산첨단산단, 3대 하천 준설 등 난제가 쌓여 있었지만 시장 취임 이후 대부분 해결했다"며 "노잼도시라 불리던 대전을 꿀잼도시·핫잼도시로 바꿨다"고 말했다.

또 "0시축제에만 200만 명 이상이 찾고 청년들이 몰리는 도시가 됐다"며 "상장기업과 시가총액도 급증했고 감소하던 인구도 반등했다"고 강조했다.

그러면서 경제도시 도약을 약속하며 대전 미래 성장 청사진을 제시했다. 이장우 후보는 "민선9기까지 대전을 전국 최초 4만불 시대 도시로 만들고 상장기업 100개, 시가총액 200조의 경제도시로 키우겠다"고 공약했다.

이날 함께 참석한 구청장 후보들도 정권 견제와 지역 발전론을 강조했다.

박희조 동구청장 후보는 "잘못된 미래를 바로잡는 선거가 돼야 한다"고 말했고, 조원휘 유성구청장 후보는 "민주당의 잃어버린 16년을 끝내고 확 바뀐 유성을 만들겠다"고 밝혔다.

또 서철모 서구청장 후보는 "독주하는 민주당을 견제할 힘이 필요하다"고 했으며, 최충규 대덕구청장 후보는 "정치꾼이 아니라 검증된 일꾼을 뽑아야 한다"
고 말했다.

끝으로 이장우 후보는 "이번 선거는 대한민국 자유민주주의의 명운을 가르는 중대한 선거"이라며 "대전에서는 민선7기 허태정 시정의 무능·무책임·무대책을 심파하는 무대가 될 것"이라며 지방선거 승리를 다짐했다. 

nn0416@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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