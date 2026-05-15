경찰청, 국민 생명 중심 TF 구성...이상동기범죄·보이스피싱 대응 강화

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15일부터 TF 운영...매주 진행 상황 점검

스토킹 대응 체계·범죄 예방 활동 강화 논의

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 스토킹과 이상동기범죄, 보이스피싱 범죄 등 민생침해 범죄 대응 강화를 위한 '국민 생명 중심 경찰활동 집중 추진 TF'를 구성해 운영한다고 15일 밝혔다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

TF는 국민 생명과 재산 지키는 것에 목표를 두고 현재 치안 정책과 제도를 점검한다. 특히 스토킹과 이상동기범죄 등 강력·흉악범죄로부터 청소년과 여성 등 사회적 약자 생명이 위협받지 않도록 하고, 교통사고·실종 사고로부터 국민 일상을 보호한다.

경제적 살인으로 불리는 보이스피싱과 불법사금융 등 민생금융범죄 근절도 목표로 둔다.

TF는 유재성 경찰청장 직무대행(차장)을 팀장으로 각 과제 소관 국장들이 위원으로 참여해 매주 진행 상황을 점검하고 논의한다.

TF는 목표에 맞춰 ▲스토킹 대응 체계 개선 ▲범죄 우려 지역 실효성 있는 예방 활동 강화 ▲교통사고 사망자 감소 방안을 논의한다.

과제별 현 실태를 점검하고 정책 목표를 설정해 정책과 제도 개선을 추진하고, 법령과 인력, 예산도 정비한다.

krawjp@newspim.com