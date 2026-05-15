경찰청, 국민 생명 중심 TF 구성...이상동기범죄·보이스피싱 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 경찰청은 15일 스토킹·보이스피싱 등 민생침해범죄 대응 강화를 위한 TF를 구성해 운영한다고 밝혔다.
- TF는 스토킹·이상동기범죄·교통사고·실종 등으로부터 청소년·여성 등 사회적 약자와 국민 일상을 보호하는 데 주력한다.
- 유재성 직무대행이 팀장을 맡아 매주 진행 상황을 점검하며 스토킹 대응체계 개선, 범죄 우려지역 예방 강화, 교통사고 사망자 감소 등 정책·제도와 인력·예산을 정비한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
스토킹 대응 체계·범죄 예방 활동 강화 논의
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 스토킹과 이상동기범죄, 보이스피싱 범죄 등 민생침해 범죄 대응 강화를 위한 '국민 생명 중심 경찰활동 집중 추진 TF'를 구성해 운영한다고 15일 밝혔다.
TF는 국민 생명과 재산 지키는 것에 목표를 두고 현재 치안 정책과 제도를 점검한다. 특히 스토킹과 이상동기범죄 등 강력·흉악범죄로부터 청소년과 여성 등 사회적 약자 생명이 위협받지 않도록 하고, 교통사고·실종 사고로부터 국민 일상을 보호한다.
경제적 살인으로 불리는 보이스피싱과 불법사금융 등 민생금융범죄 근절도 목표로 둔다.
TF는 유재성 경찰청장 직무대행(차장)을 팀장으로 각 과제 소관 국장들이 위원으로 참여해 매주 진행 상황을 점검하고 논의한다.
TF는 목표에 맞춰 ▲스토킹 대응 체계 개선 ▲범죄 우려 지역 실효성 있는 예방 활동 강화 ▲교통사고 사망자 감소 방안을 논의한다.
과제별 현 실태를 점검하고 정책 목표를 설정해 정책과 제도 개선을 추진하고, 법령과 인력, 예산도 정비한다.
krawjp@newspim.com