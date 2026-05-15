나무호 타격 비행체 잔해 국내 도착

AI 핵심 요약beta
- 정부가 15일 호르무즈 피격선박 나무호 잔해를 국내로 옮겨왔다.
- 외교부는 UAE와 협의해 비행체 엔진 잔해를 항공편으로 들여왔다고 밝혔다.
- 정부는 ADD 등 전문기관에 의뢰해 공격 주체 규명 등 정밀 감식을 진행할 예정이다.
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전문기관에서 정밀 감식...공격주체 규명
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 호르무즈 해협에서 한국 화물선 HMM 나무호를 타격한 비행체의 엔진 잔해 등이 15일 국내에 도착했다. 정부는 공격 주체 등 사건 진상을 파악하기 위해 이 잔해를 정밀 분석할 예정이다.
외교부는 이날 언론 공지를 통해 "아랍에미리트(UAE) 정부와 협의를 통해 항공편으로 잔해가 도착했다"며 "전문기관에서 정밀분석을 할 예정"이라고 밝혔다.
나무호는 지난 4일 호르무즈 해협 안쪽에서 미상의 비행체에 의해 선미 좌현 평형수 탱크 외판에 두 차례 타격을 받았다. 이로 인해 선체 내부에 화재가 발생하고 좌측 선미 외판이 폭 약 5m, 선체 내부로 깊이 약 7m까지 훼손됐다. 정부 합동조사단은 나무호의 선체 내부에서 비행체의 엔진 잔해 등을 수거했다.
국내로 옮겨진 잔해는 국방과학연구소(ADD) 등에서 정밀 감식할 것으로 예상된다. 정부 고위당국자는 잔해 조사와 관련해 "국방부에 있는 조사 전문기관에서 철저히 조사해서 여러 가지를 다 밝혀낼 것"이라고 밝힌 바 있다.
opento@newspim.com