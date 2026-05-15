수익성·재무 개선 롯데건설, 1분기 영업익 504억…전년比 13배 뛰어

롯데건설 2026년 1분기 실적발표

고원가 사업장 비중 축소로 원가율 개선

도시정비 수주고 1.5조원 올려

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 수익성 중심 체질 개선에 나선 롯데건설이 눈에 띄는 실적 반등을 이뤄냈다. 영업이익뿐만 아니라 순이익 역시 크게 늘었고, 원가율 안정화와 부채비율 감소 등 재무 지표도 일제히 호전됐다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

15일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 롯데건설은 올 1분기 연결 기준 1조6012억원의 매출액을 올렸다. 영업이익은 504억원으로 전년 동기(38억원) 대비 약 13배 급증했다. 같은 기간 당기순이익 역시 38억원에서 171억원으로 4.5배 늘었다.

실적 턴어라운드의 배경에는 원가율 안정화가 자리 잡고 있다. 원가율은 91.7%로 전년 동기(95.4%) 대비 3.7%포인트(p) 하락했다. 과거 원자재 가격 급등기에 수주했던 고원가 사업장의 비중이 줄었다. 현장 단위 원가 관리 또한 성과를 낸 것으로 분석된다.

실적 개선과 더불어 재무 건전성 지표도 안정을 찾고 있다. 지난해 말 186.7%에 달했던 부채비율은 1분기 기준 168.2%로 18.5%p 떨어졌다. 시장의 주요 관심사였던 PF 우발채무 규모도 지난해 말 3조1500억원대에서 2조9700억원대로 약 1800억원 줄어들었다. 현 자기자본 규모인 3조5249억원을 밑도는 수치다.롯데건설은 연말까지 우발채무를 2조원대 초반까지 추가로 낮출 방침이다.

자금 조달 측면에서도 의미 있는 행보를 보였다. 최근 준공이 임박한 사업장의 공사대금채권을 활용해 최고 신용등급(AAA) 수준의 자산유동화증권(ABS)을 발행, 3000억원을 조달했다. 자체 신용등급인 A0보다 높은 등급을 적용받아 기존 차입금보다 낮은 금리로 이자 비용을 아꼈다.

체질 개선 노력과 함께 본업인 건설업 수주 시계도 바쁘게 돌아가고 있다. 지난 분기 ▲서울 송파구 가락극동아파트 재건축(4840억원) ▲성동구 금호 제21구역 재개발(6242억원) ▲경남 창원시 용호3구역 재건축(3967억원)을 연달아 수주하며 총 1조5049억원 규모의 일감을 확보했다.

롯데건설 관계자는 "사업성이 우수한 도시정비사업을 중심으로 안정적인 수익을 창출하고, 그룹 계열사 부지를 활용한 복합개발을 통해 중장기 성장 동력을 마련할 계획"이라고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com