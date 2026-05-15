IBK·신한·미래에셋 등 ETF 8종목, 이달 19일 유가증권시장 입성

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 오는 19일 IBK자산운용, 신한자산운용, 마이다스에셋자산운용, 삼성액티브자산운용, 미래에셋자산운용, NH-Amundi자산운용, 타임폴리오자산운용의 ETF 8종목을 유가증권시장에 신규 상장한다고 15일 밝혔다. 이번 상장으로 유가증권시장 ETF 상장 종목 수는 총 1115종목이 된다.

8종목의 기초지수와 운용 방식은 다양하다. 코스닥 관련 상품은 3종목이다. IBK자산운용의 'IBK 코스닥150'은 코스닥150지수를 추종하는 패시브 상품으로 신탁원본액 148억원, 총보수 0.105%다. 신한자산운용의 'SOL 코스닥TOP10'은 코스닥 시가총액 상위 10종목에 투자하는 패시브 상품으로 신탁원본액 300억원, 총보수 0.15%다. 마이다스에셋자산운용의 'MIDAS 코스닥액티브'는 코스닥 지수 대비 초과 성과를 추구하는 액티브 상품으로 신탁원본액 80억원, 총보수 0.62%다.

코스피 관련 상품은 2종목이다. 삼성액티브자산운용의 'KoAct 코스피액티브'는 코스피 지수 대비 초과 성과를 추구하는 액티브 상품으로 신탁원본액 250억원, 총보수 0.5%다. 신한자산운용의 'SOL 코스피200채권혼합50'은 코스피200 지수와 3년 국채선물을 50대 50으로 투자하는 패시브 상품으로 신탁원본액 200억원, 총보수 0.15%다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

채권형 상품은 2종목이다. 미래에셋자산운용의 'TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브'는 잔존만기 3개월~5년의 신용등급 A- 이상 국채·통안채·회사채 등에 투자하는 액티브 상품으로 신탁원본액 1000억원, 총보수 0.06%다. NH-Amundi자산운용의 'HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브'는 동일한 투자 대상의 액티브 상품으로 신탁원본액 515억원, 총보수 0.05%다.

타임폴리오자산운용의 'TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브'는 글로벌 상장 기업 중 휴머노이드 로봇 관련 30종목에 투자하는 액티브 상품이다. Solactive Global AI Humanoid Robotics 지수를 비교지수로 하며 신탁원본액 90억원, 총보수 0.8%다.

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