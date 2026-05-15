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KTX·SRT 첫 '한 몸' 운행으로 승객 실어 나른다…고속철도 통합 본궤도

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  • 국토부가 15일 KTX·SRT 중련열차 시범 운행을 시작했다
  • 주말·혼잡시간대 투입해 좌석을 2배로 늘리고 승차권 대란 완화를 노린다
  • 수서 발착 KTX 운임을 SRT 수준으로 10% 인하하고 반복 시운전 등 안전대책을 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

15일 서울역서 첫 중련열차 출발
좌석 최대 2배 늘어
중련열차는 운임 10% 인하

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 철도 운영의 오랜 칸막이를 허무는 상징적인 발걸음이 시작됐다. 두 고속철도 기관의 차량을 물리적으로 결합해 수송 능력을 극대화한 이번 시도로 만성적인 승차권 예매 대란에 숨통이 트일 전망이다. 요금 인하로 지갑 부담까지 덜어내며 철도 이용객의 발걸음이 한층 가벼워질 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 15일 오는 15일부터 KTX와 SRT를 한데 이어 달리는 '시범 중련열차' 운행 개시 현장에 방문했다. 2026.05.15 chulsoofriend@newspim.com

◆ "좌석 늘어 대만족"…기대감 속 출발한 첫 중련열차

15일 오후 2시 서울역 승강장. 때 이른 초여름 더위가 기승을 부리는 날씨 속에서도 플랫폼은 역사적인 순간을 지켜보려는 시민들의 설렘으로 가득차 있었다. 이날 첫 중련운행을 통해 승객을 실어나를 고속철도는 마산으로 향하는 KTX와 부산으로 향하는 SRT였다. 서로의 꼬리를 물고 나란히 선 두 열차는 동대구역까지 하나로 달린 뒤, 각자의 목적지를 향해 분리돼 운행을 이어간다.

현장을 찾은 김윤덕 장관은 KTX와 SRT 승무원, 기관사들에게 직접 꽃다발을 건네며 고속철도 통합운영의 뼈대가 될 중련운행의 첫걸음을 축하했다. 그는 국민들이 체감할 수 있는 변화가 어떤 것인지 묻는 질문에 "코레일과 에스알 통합을 준비하는 과정에서 우선적으로 취하는 조치"라며 "같은 선로 위에서 똑같은 시간대를 지나는 기차라 하더라도 실제 좌석 수가 많이 늘어 편리성도 증대될 것"이라고 말했다.

승강장에서 만난 탑승객들의 기대감도 상당했다. 한 시민은 "이게 기술적으로 가능하도록 설계했다는 데 박수를 보낸다"며 놀라움을 감추지 못했다. 가족 단위 탑승객은 "타면 두 열차가 마주 보며 다닌다는데 아이들도 무척 좋아할 것 같다"고 웃어 보였다. 특히 잦은 매진으로 불편을 겪었던 이용객들은 "무엇보다 좌석 수를 늘렸다는 점을 가장 칭찬하고 싶다"며 입을 모았다.

중련열차란 출발역이나 도착역이 같은 2개의 열차를 연결해 운행하는 시스템을 뜻한다. 열차제어시스템(TDCS)을 이용해 선두 열차의 운전실에서 후부 열차를 동시에 제어하는 방식이다. 두 열차의 자동연결기가 기계적으로 맞물리면 앞 열차 기관사의 화면에 1개의 열차가 2개의 열차로 바뀌어 표시된다.

코레일과 에스알은 차량기지 등에서 열차 간 연결 및 운전 시험을 실시한 바 있다. 그 결과를 반영한 소프트웨어 보완 개발과 검증도 지난달 마무리했다.

◆ 주말 혼잡 던다…수서 발착 KTX 운임 10% 낮춰

중련운행은 올 2월 교차운행을 시작한 데 이어 고속철도 통합운영을 실운행 방식으로 넓히는 2단계 조치다. 앞으로 호남선 KTX-SRT 중련운행 열차는 주말인 토요일과 일요일에, 경부선은 금요일부터 일요일까지 투입된다.

광주와 부산으로 향하는 SRT는 월요일, 수요일, 금요일에 중련운행을 진행해 주말 등 혼잡 시간대의 이용 불편을 대폭 줄일 계획이다. 확보된 추가 SRT 차량을 활용한 운행도 병행된다. 기존 단일 편성보다 열차당 공급 좌석이 기존 약 410석에서 최대 820석까지 2배가량 증가한다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 15일 오는 15일부터 KTX와 SRT를 한데 이어 달리는 '시범 중련열차' 운행 개시 현장에 방문해 기념 촬영을 하고 있다. 2026.05.15 chulsoofriend@newspim.com

국민의 교통비 부담도 한층 가벼워질 전망이다. 국토부는 KTX와 SRT 운임을 동일하게 적용하기 위해 시범 중련운행 KTX와 수서역 출도착 KTX의 운임을 저렴한 SRT 수준으로 맞춰 10%가량 인하했다. 운임 할인이 적용된 열차를 이용할 경우 마일리지 적립은 할 수 없다.

승차권 예매는 코레일과 에스알 모바일 앱, 누리집, 역 창구, 자동발매기 등에서 모두 가능하다. 현재 온라인 예매의 경우 KTX는 코레일 플랫폼에서, SRT는 에스알 플랫폼에서 해야 하지만, 현장 발매와 자동발매기는 열차 구분 없이 이용할 수 있다. 정부는 향후 예매 시스템을 합쳐 단일 창구에서 이용 가능하도록 개선할 방침이다.

◆ "시운전만 5차례 이상"…비상 대응 체계 '탄탄'

고속철도 통합에 한 발짝 가까이 온 셈이지만 풀어야 할 과제도 존재한다. 무엇보다 안전이 최우선이다. 2023년 코레일은 경부선, 호남선, 전라선, 태백선에 신형 동력분산식 일반열차(EMU-150) ITX-마음 4량 열차 두 대를 앞뒤로 연결해 총 8량으로 운행하는 중련편성을 진행했다.

당시 ▲해치 열림 불량(3차례) 발생했으며 ▲승강문 스토퍼 조정용 볼트 위치 불량으로 인한 닫힘 불량(1차례) ▲승강문 총괄제어기 불량으로 인한 열림 불량(8차례) 등 여러 결함이 보고된 바 있다. 시범 운행을 통해 실제 운행 환경 내 통신, 제동, 비상제어 등 주요 시스템의 안정적 작동 여부를 면밀히 점검해야 하는 이유다.

정덕기 국토부 고속철도통합추진TF 팀장은 "사고 예방을 위해 작년 말부터 안전성 검증과 5차례 이상의 시운전을 거쳤다"며 "이례 상황이 발생할 경우 양사가 합동으로 비상대책본부를 운영한다"고 설명했다.

이어 "사고 발생 시 복구 등은 코레일에서 위탁받아 진행하며, 정부 승인을 받은 안전관리체계 내에 비상 대응 매뉴얼과 기관별 역할이 세부적으로 명시돼 있다"고 덧붙였다.

국토부는 서로 다른 열차를 연결해서 운행하는 것에 대한 우려를 이해한다며 안전 문제에 대한 탄탄한 대비책을 세웠다는 입장이다. 김 장관은 "실제 운행 이전 여러 차례에 걸쳐서 시범 운행을 했기 때문에 안전 문제에 대해서는 크게 걱정하지 않아도 될 것"이라고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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