삼성 노조 "사측 위원 교체" 요청…정부·사장단 중재에도 "쉽지 않네"

전영현 부회장·김영훈 노동부 장관 잇따라 노조 방문…대화 재개 시도

삼성 사장단 "반도체 파업 있어선 안돼" 대국민 사과문 발표

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 총파업을 주도하고 있는 초기업노동조합 삼성전자지부가 교섭 재개 전제 조건으로 사측 대표교섭위원 교체를 요구하고 나섰다. 삼성전자 경영진과 고용노동부 장관이 잇따라 노조 사무실을 방문하며 대화 재개를 시도하고 있지만 노조는 "사측의 실질적 입장 변화가 먼저"라며 압박 수위를 높이고 있다.

15일 삼성전자와 초기업노조에 따르면 김영훈 고용노동부 장관과 고용부 관계자들은 이날 경기 평택의 노조 사무실을 찾아 최승호 초기업노조 위원장 등 노조 지도부와 면담을 진행했다. 면담에서는 그간의 임금·성과급 교섭 경과와 삼성전자 사업 구조, 핵심 쟁점 등을 논의했다.

삼성전자 노동조합 사무실을 방문한 김영훈 고용노동부 장관이 최승호 초기업노조 위원장 등과 면담을 진행하고 있다. [사진=초기업노조]

노조는 이날 "김영훈 장관이 조합 입장에 깊이 공감했고 조합 뜻을 사측에 분명히 전달하겠다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "교섭 재개를 위해 사측 대표교섭위원을 교체하고 실질적인 입장 변화가 선행돼야 한다고 요청했다"고 설명했다.

노조는 이에 앞서 전영현 디바이스솔루션(DS) 부문장 부회장과 김용관·한진만·박용인 사장 등 삼성전자 경영진이 초기업노조 사무실을 직접 방문해 추가 교섭 의사를 전달했다. 회사 측은 "파업이 걱정돼 교섭을 이어가자"는 취지의 입장을 전한 것으로 알려졌다.

이에 대해 최승호 위원장은 "핵심 요구안에 대한 안건이 있다면 교섭이 가능하다"는 입장을 전했다. 노조는 성과급 투명화와 상한 폐지, 제도화 등을 핵심 요구안으로 제시하고 있다.

노동조합 사무실을 방문한 삼성전자 DS부문 사장단. 사진 왼쪽 위부터 투쟁본부 정승원 국장, 이송이 부위원장, 최승호 위원장, 김재원 국장, 사진 오른쪽 위부터 삼성전자 박용인 사장, 한진만 사장, 전영현 부회장, 김용관 사장 [사진=초기업노조]

삼성전자 사장단은 이날 별도 사과문을 통해 "저희 삼성전자의 노사 문제로 국민들과 주주, 정부에 큰 부담과 심려를 끼쳐드렸다"며 "깊이 고개 숙여 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "반도체는 24시간 쉼 없이 공정이 돌아가야 하는 장치 산업인 만큼 결코 파업이 있어서는 안 된다"며 "고객과의 약속을 지키지 못하면 신뢰 자산을 완전히 잃게 된다"고 강조했다.

사장단은 또 "노동조합을 한 가족이자 운명공동체라고 생각하고 조건 없이 열린 자세로 대화에 임할 것"이라며 "노동조합도 국민들의 우려와 국가 경제를 생각해 조속히 대화에 나서달라"고 요청했다.

다만 노조 내부에서는 회사 측 방문에 대한 비판적 시각도 이어지고 있다. 노조 게시판에는 "언론용 방문 아니냐", "안건 없이 왜 왔느냐"는 반응도 올라왔다.

정부와 회사가 총파업 현실화를 막기 위해 대화 복원에 나서고 있지만 노조가 대표교섭위원 교체까지 요구하면서 협상 재개까지는 진통이 이어질 가능성이 크다는 관측이 나온다.

syu@newspim.com