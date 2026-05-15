넥스턴앤롤코리아, 반도체 사출·금형 부품 시장 진출

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공작기계 기술력 접목한 수직계열화로 수익성 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초정밀 장비 및 건설장비 부품 전문기업 넥스턴앤롤코리아가 축적된 공작기계 기술력을 바탕으로 반도체 사출 및 금형을 포함한 부품 시장에 진출한다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 그동안 축적한 초정밀 공작기계 제조 기술과 엔지니어 노하우를 반도체 부품 양산에 접목해 기술적 진입장벽이 높은 반도체 부품 시장을 통한 새로운 성장 동력을 확보한다는 전략이다.

특히 회사가 직접 설계하고 제작한 고정밀 공작기계를 사용해 반도체 부품을 생산한다는 점이 주목된다. 장비 도입 비용을 절감하고 생산 공정을 내재화하는 수직 계열화를 실현해 부품 사업의 수익성을 높인다는 계획이다.

넥스턴앤롤코리아 로고. [사진=넥스턴앤롤코리아]

또한 회사는 이번 반도체 신사업 진출의 성공을 자신하고 있는데, 그 바탕에는 롤코리아 사례를 통해 입증된 이종 산업 간의 성공적인 융화 노하우가 있다. 서로 다른 산업의 기술적 특성을 빠르게 이해하고 자사의 정밀 기계 역량과 결합하는 독보적인 조직 문화와 시스템을 보유하고 있어, 이러한 경험을 반도체 부품 사업에도 즉각 적용함으로써 신사업 진출 시 발생할 수 있는 시행착오를 최소화하고 조기에 시장에 안착한다는 계획이다.

아울러 이번 진출은 관계사인 반도체 후공정 장비 전문기업 미래산업과의 시너지 효과도 기대된다. 넥스턴앤롤코리아의 정밀 사출 및 금형을 포함한 부품 제조 역량과 미래산업의 장비 기술력이 결합함에 따라 장비-부품 수직 계열화가 더욱 강화될 전망이다.

회사 관계자는 "이번 반도체 사출 및 부품 사업 진출은 단순한 외연 확장이 아닌 고부가가치 첨단 산업으로의 완벽한 체질 개선을 의미한다"며 "미래산업과의 긴밀한 협력을 통해 글로벌 시장에서 가시적인 성과를 만들어 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 넥스턴앤롤코리아는 로아앤코홀딩스의 주요 종속회사다.

nylee54@newspim.com