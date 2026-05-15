롯데손보, 1분기 순손실 198억원…투자손익 악화에 적자

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보험영업이익 272억원 흑자전환…CSM 2.5조로 11.1% 증가

금리 급등에 채권 평가손실 반영…"시장 안정 시 환입 전망"

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데손해보험이 올해 1분기 적자를 기록했다. 중동 전쟁과 유가 상승 여파로 금리가 급등하면서 금리부자산 평가손실이 투자손익에 반영된 영향이다. 다만 보험영업이익과 보험계약마진(CSM) 등 본업 지표는 개선세를 이어갔다.

롯데손해보험은 올해 1분기 연결 기준 영업손실 285억원, 당기순손실 198억원을 기록했다고 15일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = [사진=롯데손해보험] 2024.01.26 ace@newspim.com

실적 부진은 투자손익 악화가 주된 원인이다. 중동 전쟁과 유가 상승 등 비우호적 시장 환경 속에 금리가 급등하면서 1분기 투자영업실적은 557억원 손실을 기록했다.

롯데손보는 이번 손실의 상당 부분이 만기 시 원금이 보장되는 금리부자산의 단순 평가손실이라고 설명했다. 시장 금리가 안정될 경우 평가손실이 환입될 수 있다는 입장이다. 일부 외화자산의 일시적 손실 역시 헤지(hedge) 비용을 제외한 대부분을 회수할 수 있는 구조라고 덧붙였다.

반면 보험영업 부문은 개선 흐름을 보였다. 롯데손보의 1분기 보험영업이익은 272억원으로 전년 동기 112억원 손실에서 흑자전환했다. 장기보장성보험 성장과 사업비 절감 효과가 반영된 결과다.

보험계약마진도 증가했다. 1분기 말 CSM은 2조5090억원으로 전년 동기(2509억원) 대비 11.1% 늘었다. CSM 상각액은 587억원으로 지난해 1분기(523억원)보다 12.3%(64억원) 증가했다.

핵심 보종인 장기보장성보험 원수보험료는 6410억원을 기록했다. 롯데손보는 장기보험 간접비용과 자동차보험·일반보험 사업비 등을 절감해 보험업 본업에서의 사업기반을 더욱 강화했다고 설명했다.

3월 말 잠정 지급여력비율(K-ICS)은 164.4%로 금융당국 권고치를 웃돌았다. 롯데손보는 보험영업이익 성장과 자산 구조 개선을 바탕으로 자본건전성을 안정적으로 관리한다는 방침이다.

롯데손보 관계자는 "금리·환율 변동에 따른 일시적 평가손실 인식에도 불구하고 보험손익과 CSM 등 핵심 경영지표는 성장세를 이어가고 있다"며 "자본건전성 개선 중심의 사업 기반 강화를 지이어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com