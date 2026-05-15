[6·3 재보선] '달성' 이진숙, 최재훈 군수 후보와 배식 봉사…"중앙·지방 협력"

AI 핵심 요약beta
- 이진숙·최재훈 후보가 15일 배식 봉사에 나섰다.
- 두 후보는 달성군 남부노인복지관서 어르신과 소통했다.
- 선거 후에도 협력해 지역발전을 이끌겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이진숙 국민의힘 대구 달성군 국회의원 보궐선거 후보는 15일 최재훈 달성군수 후보와 대구 달성군 남부노인복지관을 찾아 어르신들을 위한 배식 활동에 참여했다고 밝혔다.
두 후보는 이날 점심 배식과 어르신 인사를 이어가며 현장의 목소리를 직접 청취했다. 국회의원 보궐선거와 군수 선거를 동시에 치르는 만큼, 국민의힘 단일대오를 바탕으로 지역 발전과 민생 회복에 힘을 모으겠다는 뜻을 밝혔다.
두 후보는 "선거 때만 손잡는 정치가 아니라, 선거 이후에도 함께 책임지는 정치가 필요하다"며 중앙정치와 지방행정을 연결하는 협력 체계 구축 의지를 전했다.
또 이날 봉사를 통해 '후보 한 사람이 아니라 팀 전체가 달성을 책임진다'는 메시지를 부각하며, 민생 현장을 중심으로 한 실천형 원팀 행보를 이어가겠다는 계획도 덧붙였다.
oneway@newspim.com