코스콤, 금융정보 단말기 'CHECK Expert+' 개편

AI 핵심 요약beta
- 코스콤은 15일 금융정보 단말기 'CHECK Expert+'의 UI·UX를 전면 개편한 신버전을 제공하고 있다고 밝혔다
- 신버전은 2월 출시 후 3개월간 구버전과 병행 가동했으며 화면 구성 단순화, 데이터 더보기, 히스토리·메모·관심등록 기능을 추가했다
- 히트맵·계절성 차트 등 데이터 시각화와 채권 분류 세분화, 다중 필터·장외채권·단기금융시장 정보 강화로 분석 편의성을 높였다
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Flat UI 적용·히트맵·계절성 차트 추가
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤은 종합금융정보 단말기 'CHECK Expert+(체크 엑스퍼트 플러스)'의 사용자환경(UI)·사용자경험(UX)을 전면 개편한 신버전을 제공하고 있다고 15일 밝혔다.
신버전은 지난 2월 출시됐으며, 기존 환경에 익숙한 이용자의 혼선을 줄이기 위해 약 3개월간 구버전과 신버전을 함께 운영하는 병행가동 기간을 거쳐 전환됐다.
이번 개편의 주요 변경 사항은 크게 화면 구성, 데이터 시각화, 채권 데이터 고도화 세 부분이다.
화면 구성 면에서는 평면형 화면 구성(Flat UI)을 적용해 색상 구성을 단순화하고 정보 간 대비를 높였다. '데이터 더보기' 기능을 통해 한 화면에서 더 많은 정보를 확인할 수 있도록 했으며, 종목조회 히스토리·메모·관심등록 기능도 추가됐다.
데이터 시각화 기능으로는 '히트맵(Heatmap)'과 '계절성 차트(Seasonality Chart)'가 새로 추가됐다. 히트맵은 ETF·지수·테마 등에 소속된 종목의 등락과 비중을 한눈에 파악할 수 있으며, 사용자 커스텀 테마 색상 기능도 지원한다. 계절성 차트는 장기간 축적된 데이터를 기반으로 특정 시기별 시장 흐름과 반복 패턴을 분석할 수 있다.
채권 데이터 고도화 측면에서는 채권 분류 체계를 기존 125개에서 308개로 세분화했다. 만기·발행기관·신용등급 등 조건별 분석 환경이 갖춰졌으며, 발행·상환·잔액 추이, 만기 구조, 유통 현황 등을 확인할 수 있는 통계 화면과 신규 콘텐츠 73개가 추가됐다. 다중 필터 검색 기능도 강화돼 채권시장·채권 유형·발행기관 등 다양한 조건을 조합한 검색이 가능하다. 장외 채권시장의 투자자별 거래 흐름·잔고 현황·실시간 투자자 정보 분석 기능도 추가됐으며, CP(기업어음)·전단채·특수채권 등 단기금융시장 정보까지 제공 범위가 확대됐다.
김도연 코스콤 데이터사업본부장은 "이번 개편은 금융 데이터의 가독성과 분석 편의성을 높여 정보 단말기 이용자의 판단 효율을 높이는 데 중점을 뒀다"고 말했다.
dconnect@newspim.com