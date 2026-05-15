장동혁 "표 계산 단일화는 보수 가치 부합 안해...당원과 당 의사 따라야"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 15일 일부 공천 후보들의 단일화 언급을 비판했다
- 승리 자체가 목적이 될 수 없으며 단순 표 계산식 단일화는 보수 가치에 맞지 않는다고 했다
- 단일화 여부는 조건 없이 당원·당 의사에 따를 일이며 지금은 사즉생 각오로 싸워야 한다고 강조했다
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 15일 단일화를 거론하는 일부 공천 후보자들을 향해 "후보 등록도 끝나지 않은 마당에 단일화를 거론하는 것은 전투에 임하는 장수의 모습이 아니다"라고 페이스북을 통해 지적했다.
장 위원장은 이날 "국민의힘은 이번 지방선거에서 반드시 승리해야 한다"며 "우리가 대한민국의 자유민주주의와 국민의 삶을 지키는 마지막 방파제이기 때문"이라고 밝혔다.
이어 "승리 자체가 목적일 수는 없다"며 "단순히 표만 계산하는 단일화는 보수의 가치에 부합하지 않는다"고 강조했다.
그러면서 "통합의 길도, 승리의 길도 될 수 없다"며 "당원의 선택으로 당의 공천을 받은 후보자는 이를 기억해야 한다"고 했다.
장 위원장은 "단일화 문제도 당원과 당의 의사를 따라야 한다"며 "더욱이 단일화에 어떤 조건이 붙는다면, 더더욱 당원의 뜻에 따라 당의 결정에 맡겨야 한다"고 말했다.
아울러 "이는 백만 책임당원을 가진 공당의 자세도 아닐 것"이라고 덧붙였다.
그는 "지금은 사즉생의 각오로 싸워야 할 때"라고 역설했다.
kimsh@newspim.com