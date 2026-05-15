롤스로이스, 시릴 콩고와 만든 단 5대의 예술작품 공개

핸드페인팅 아트워크로 실내외 장식한 한정판 모델

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 롤스로이스모터카가 현대미술가 시릴 콩고와 협업한 '블랙 배지 컬리넌 바이 시릴 콩고'를 공개했다. 총 5대 한정 제작되는 이 모델은 콩고의 핸드페인팅 작품을 실내외에 적용한 맞춤형 프라이빗 커미션 모델이다.

롤스로이스 블랙 배지 컬리넌 바이 시릴 콩고. [사진=롤스로이스모터카]

이 프로젝트는 뉴욕, 서울, 영국 굿우드 본사의 롤스로이스 프라이빗 오피스를 통해 기획됐다. 콩고는 프로젝트 초기부터 굿우드 본사에 상주하며 브랜드 디자이너, 장인, 엔지니어들과 협업해 차량을 완성했다.

실내는 블랙을 기반으로 강렬한 색채를 사용했다. 롤스로이스가 처음으로 실내를 네 개 구역으로 나눠 각각 다른 색상을 적용했는데, 운전석에는 피닉스 레드, 조수석에는 터콰이즈, 뒷좌석에는 포지 옐로우와 만다린을 적용했다. 이 색상들은 스티칭, 시트 디테일, 헤드레스트 모노그램, 양털 매트 등에 반영됐다.

핵심은 콩고가 핸드페인팅으로 완성한 스타라이트 헤드라이너다. 상상 속의 행성과 별자리, 양자물리학에서 영감을 받은 요소들을 담아냈으며, 수학 공식을 활용해 무한한 가능성을 표현했다. 롤스로이스 장인들은 70가지 이상의 페인트 색상을 준비했고, 콩고는 스펀지, 에어브러시, 브러시 등을 활용해 작품을 제작했다. 총 1,344개의 별 위치와 색상을 정교하게 조율했으며, 모든 별은 장인들의 수작업으로 배치됐다. 스타라이트 헤드라이너에는 여덟 개의 슈팅 스타가 적용됐고, 그중 하나는 롤스로이스 처음으로 천장 전체를 가로지르도록 설계됐다.

선바이저 안쪽 가죽 라이닝, 트렁크 리드 안쪽, 도어 가죽 등에는 콩고 고유의 '태그' 모티프를 정교한 자수로 새겼다. 대시보드와 센터 콘솔, 피크닉 테이블, 뒷좌석 사이 워터폴까지 이어지는 맞춤형 우드 패널 아트워크는 차량 전체를 하나의 예술 작품으로 연출한다. 롤스로이스 인테리어 서피스 센터는 19개의 베니어 패널을 검정색으로 도장한 뒤 콩고가 다양한 크기의 에어브러시로 작품을 완성하도록 했다. 이후 10겹의 래커 코팅과 샌딩, 연마 과정을 거쳐 깊이감과 내구성을 더했다.

외장은 블루 크리스털 오버 블랙으로 마감됐으며, 롤스로이스가 처음으로 그라데이션 코치라인을 적용했다. 좌측은 피닉스 레드에서 포지 옐로우로, 우측은 만다린에서 터콰이즈로 자연스럽게 이어지며, 그 안에 콩고의 '태그' 모티프가 더해졌다. 외장 코치라인에 적용된 피닉스 레드 '태그' 그래픽은 비스포크 일루미네이티드 트레드플레이트와 도어 내부에 수납된 검정색 비스포크 우산에도 동일하게 반영됐다. 23인치 부분 광택 블랙 배지 알로이 휠 뒤에는 롤스로이스가 처음으로 그라데이션 코치라인에 사용된 것과 같은 서로 다른 색상의 브레이크 캘리퍼를 적용했다.

5대 한정 제작된 이 모델은 전 세계 고객을 대상으로 모두 배정 완료됐다.

chanw@newspim.com