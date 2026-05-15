홀리스틱 더 에이징, 브레인 케어 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 홀리스틱 더 에이징 브레인센터는 14일 뉴로파동 기반 브레인 케어 서비스 운영을 시작했다고 밝혔다.
- 뉴로파동 공법은 다스뷰티헬스 EBSW 기술로 뇌 전기 리듬을 조율해 자율신경 균형과 뇌 기능 회복을 돕는다고 설명했다.
- 센터는 초고령 사회 뇌 건강 수요에 맞춰 수면·스트레스 완화 등 브레인 리셋 프로그램을 시니어와 현대인 대상으로 제공한다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 홀리스틱 더 에이징 브레인센터는 다스뷰티헬스의 EBSW(Electronic Biological Signal Wave) 기술을 적용한 '뉴로파동' 기반 브레인 케어 서비스를 본격 운영한다고 14일 밝혔다.
이번 서비스는 뇌 신경계의 전기적 리듬을 조율하는 '뉴로파동' 공법을 적용한 것이 특징이다. 센터 측은 해당 시스템이 자율신경 균형과 뇌 기능 회복을 돕는 '브레인 리셋 시스템'을 기반으로 운영된다고 설명했다.
뉴로파동 공법은 다스뷰티헬스의 EBSW 기술을 기반으로 한다. 뇌 신경계의 전기적 리듬을 조율해 자율신경 균형 회복을 지원하는 방식이다.
센터는 초고령 사회 진입에 따른 뇌 건강 관리 수요 확대에 맞춰 관련 프로그램을 구성했다고 밝혔다. 이용자는 센터 내 전용 기기를 통해 뉴로파동 자극 프로그램을 체험할 수 있으며, 수면 관리와 스트레스 완화 등 신체 균형 회복을 위한 케어 서비스를 제공받게 된다.
노승옥 다스뷰티헬스 대표는 "브레인 리셋 시스템 도입을 통해 시니어층과 스트레스에 노출된 현대인을 대상으로 브레인 케어 서비스를 제공할 계획"이라고 말했다.
whitss@newspim.com