BYD코리아, 하이록스 인천 공식 후원…씨라이언 7·돌핀 체험 부스 운영

AI 핵심 요약beta
- BYD코리아가 15~17일 인천 '2026 AirAsia 하이록스 인천' 공식 스폰서로 참여했다
- 행사장 부스에서 씨라이언7·돌핀 전시와 챌린지존·포토존·해시태그 이벤트를 진행했다
- BYD코리아는 관람객이 전기차 주행 성능과 실용성을 직접 체험하길 기대했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= BYD코리아가 5월 15~17일 인천 송도 컨벤시아에서 열리는 글로벌 피트니스 레이스 '2026 AirAsia 하이록스 인천' 대회의 공식 스폰서로 참가한다.
하이록스는 1km 러닝과 기능성 운동을 반복 수행하는 피트니스 레이스다.
BYD코리아는 행사장 내 부스를 마련해 핵심 모델인 씨라이언 7과 돌핀을 중심으로 프로그램을 운영한다. 체크인존에서는 정보 입력 시 타투 스티커와 메쉬백을 증정한다.
챌린지존에서는 가변형 댐핑 서스펜션이 탑재된 씨라이언 7을 밀어 방지턱을 통과하는 프로그램이 진행되며, 통과 개수에 따라 경품이 제공된다. 돌핀 포토존에서는 레그프레스 머신을 활용해 차량을 들어올리는 듯한 인증샷을 촬영할 수 있다.
SNS 해시태그 이벤트에 참여하면 현장에서 사진 출력 이벤트를 받을 수 있으며, 부스에서는 국내 판매 예정 라인업을 직접 경험할 수 있는 시승 기회도 제공된다.
BYD코리아 관계자는 "이번 스폰서십을 통해 BYD 전기차의 안정적인 주행 성능과 실용적인 매력을 직접 경험할 수 있길 바란다"고 말했다.
chanw@newspim.com